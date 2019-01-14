台股盤後─多方量縮觀望國際盤 內資籌碼零散捧中小股

由於近期市場消息紛雜，陸港股今 (14) 日在亞股中領跌，壓抑台股走勢，早盤加權指數開平低盤後，一路震盪向下走低，最低來到 9677.49 點，所幸尾盤前有買盤進場回補，終場收在 9708.22 點，跌 51.18 點，成功收復 9700 點，但成交值縮至 715 億元，法人指出，盤面上無主流族群，內資買盤散落在各中小型股。

受到港股盤中大跌超過 1.5% 的衝擊，加權指數和櫃買指數均跌逾 0.5%，不過，量能較上周五再縮小，價跌量縮顯示投資人雖對市場有疑慮，暫時以觀望視之，但不至於急著殺出。

今日大盤無明顯主流以個股表現為主，其中，晶心科、豐達科和綠能漲停，泰鼎 - KY、尚立、東碩、百和興業 - KY、祥碩、智伸科、皇田和百和均漲超過半根停板。健合興、良維、聚陽、廣明、亞光、光洋科、凌陽、緯軟等也有 4% 以上漲勢。

而華映雖打開跌停板，終場仍下跌近 8%，多檔高價股也見到賣壓，環球晶跌超過 7%，神盾、大江和亞德客跌逾半根停版。

日前一度強彈的長園科、宇智、立積、前鼎、昂寶 - KY、達邦蛋白、嘉聯益和超眾均跌超過 3% 之上，顯示部分法人和主力積極獲利了結出場。

從權值股來看，僅上海商銀漲逾 2% 最多，其次有聯發科、中租 - KY、大立光、遠傳、台新金、國巨、統一和南亞等穩在盤上。

不過，中壽、南亞科、可成、亞泥、國泰金、研華、台泥、富邦金等跌逾 2%，統一超、群創、彰銀、光寶科、遠東新、開發金、鴻海等跌超過 1%，成為壓抑大盤來源。

法人指出，美國政府持續關門，美國總統川普正考慮宣布美國進入緊急狀態，再加上中美貿易談判缺乏實質進展，使亞股呈現震盪拉回。

其中，台股遭逢 9800 點壓力區，漲多休息難免，多方退守季線附近持續進行攻防戰，量縮顯示多方控盤格局暫不受影響，隨著季線開始扣抵低值，減緩上方壓力，法人認為，；仍可伺機擇具基本面的標的，而整體大盤要再次發動還有待強勢族群表態。