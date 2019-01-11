台股本週大漲376點站穩季線 全體上市公司總市值29.4兆

根據台灣證交所統計，截至 11 日止，發行量加權股價指數收盤為 9,759.40

點較前一週上漲 376.89 點，漲幅 4.02%，站穩季線；集中交易市場總成交額 4,844.19 億元，全體上市股票成交金額 4,365.97 億元。

證交所統計，截至 11 日為止，全體上市公司市場總值為新台幣 29.4 兆元，較前一週市值 28.3 兆元增加 1.14 兆元，增幅約 4.04%。

今年以來共 8 個交易日中，集中市場總成交金額為 7,560.68 億元, 市場日平均成交金額為 945.09 億元，股票成交量週轉率為 1.91%，股票日平均成交量週轉率為 0.24%。

另外，台灣 50 指數收盤為 7,316.45 點, 較上週漲 336.88 點，漲幅 4.83%, 寶島股價指數收盤為 11,167.48 點，較上週的 10,748.73 點上漲 418.75 點, 漲幅約為 3.90%。

根據證交所統計，各產業上市股票成交金額，前三名分別為：電子零組件類，成交金額 909.47 億元，占全體上市股票交易金額 20.83%、半導體類成交金額 794.97 億元，占全體上市股票交易金額 18.21%，光電類成交金額 458.47 億元，占全體上市股票交易金額 10.50%。

另外，成交量週轉率前三名產業分別為：電子零組件類 5.77%，通信網路類 2.36%，電機機械類 2.34%。

