【華冠投顧】盤後分析：漲多拉回 守9700

劉彥良 分析師

台股漲多拉回，不過收盤成功守住 9700 點。上周五已分析過台股在季線附近會震盪，所以對於今日的拉回我是一點兒也不意外，反正下跌量縮加上多方防守價 9584 點未破，代表多方控盤的結構沒有改變，持續偏多操作即可，選股方面仍為業績成長 & 法人偏多的中小型股。

分享給投資朋友的良維 (6290) 今天再創波段新高 40.05 元，已靠近先前預告的年線反壓，可以見好就收先出一趟。至於漢唐 (2404) 也從分享給投資朋友時的 80 元出頭連 2 天來到百元整數關卡，建議同樣可以先出一趟把該賺的先賺進口袋，後面留給其他人賺。

5G 產業方面，在光纖族群率先見到賣壓後，散熱模組今天盤中也有賣壓出籠，不過指標股超眾 (6230) 和雙鴻 (3324) 挾高券資比強勢軋空，走的是籌碼面而非基本面，所以稍作整理後還是很有機會再創新高，同樣地新鉅科 (3630) 也是強勢軋空，後續將挑戰 8 字頭。

中美晶 (5483) 去年第四季提列資產減損 22.67 億元，拖累子公司環球晶 (6488) 大跌 7.65%，拖累半導體矽晶圓族群在今日賣壓沈重。目前該族群所有股票都失守所有均線，技術面上仍透露疲態，包括其他漲價概念股的中長空趨勢也都難以扭轉，所以這些族群還是建議投資朋友要避開，頂多搶搶反彈，不宜久抱。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。