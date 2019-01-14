台股盤中－台積電法說前領跌 股王領二線光學逆紅 9700點陷保衛戰

美股四大指數上周五惟費半指數小幅收紅，但台積電法說會前觀望氣氛濃領權值股走跌，加上金融股壓盤，台股今 (14) 日在平盤下震盪，盤中一度回測 9700 點，但股王大立光由黑翻紅，二線光學族群也帶勁，加權指數展開 9700 點保衛戰。

上周股王大立光法說會後股價走揚，今天早盤雖然以下跌開出，但隨後就由黑翻紅，漲逾 1%，而本周權值股王台積電即將接力召開法說，不過多頭觀望，股價小跌，在月線附近遊走。其餘權值股如台塑四寶、鴻海、鴻準、華碩、台泥、亞泥等都下跌。

不只如此，金融股也是壓盤重心，新光金跌超過 3%，國泰金、富邦今都跳空跌破所有短期均線，且盤中都跌超過 1.5%、2%，開發金也跌超過 1%，只有日盛金、上海商銀逆勢走揚。

今天盤面上最為強勁的是光電族群，在大立光母雞帶小雞之下，光學股趁量縮吸金，亞光漲約 4% 最強勁，揚明光、先進光、今國光、達能都上漲。

除了光學族群逆勢撐盤，個股也各擁題材單兵點火，包括：GIS-KY 傳出奪得三星 S10 屏下指紋辨識訂單、聯發科獲得蘋果採購 5G 晶片列入洽談名單、宏達電則發表新 VR + 跨足平台力拚轉型等，都是逆勢上漲指標。

台股上周急彈，一周大漲 377 點，一掃前一周下跌 347 點陰霾，帶動 5、10 日均線反轉走升，且重返 9700 點之上，明顯扭轉之前空頭排列的均線型態，不過，大盤短線急彈幅度已大，雖然上周的跌深反彈突破了季線 9750 點的壓力區，但是季線仍下彎，成為壓抑短多追價的主因，進而出現短線獲利了結賣壓。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，現階段雖為財報空窗期，不過，隨著重量級企業法說登場，以及部分正面消息相繼釋出，國際股市氣氛似有轉佳跡象，部分台股指標股提前大漲，部分跌深反彈股也出現跌深反彈走勢，只要利空測底不破，盤勢即具備反彈的可能。