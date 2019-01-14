今年的贏家策略？分析師：買進去年的大輸家

去年的「牛後」可能會是今年的「雞首」。這是投資人在特定年份開年時買進跌深股票時的期望。事實證明，在經過 30 多年的歷史驗證後，確定這是一項長期制勝戰略。

根據 AB Bernstein 的統計，在年初買進前 12 個月標準普爾 500 指數表現最差的三分之一股票並排除價值陷阱，這種作法對於從未恢復到公平價值的低價股票而言，自 1985 年以來產生 2.6% 的年均相對回報率。

Bernstein 稱之為「強化落後大盤者」模式，與其他策略相比，它在過去的 10 年、20 年和 30 年期間一直是個成功的策略。

Bernstein 的 Ann Larson 在給客戶的報告中說，它「可能是一種比傳統的「狗股理論 (Dogs of the Dow)」更好的策略。」

「狗股理論」是種簡單的價值投資策略，只要買進道瓊工業平均指數中股息率最高的 10 支股票並持有一年。它在過去 4 年中一直超越市場大盤。這些狗股去年讓投資人保持相對安全，期內平均回報率為 0.024%，而道瓊指數同期下跌近 6%，標準普爾 500 指數為下跌 6.2%。

然而，去年美股遭遇金融危機以來最糟的一年，購買跌深個股並沒有發揮作用。Bernstein 的「強化落後大盤者」策略下跌 6.6%，與標準普爾 500 指數的表現相當。持有領漲個股，或者去年表現最佳的領頭羊，是去年的勝利方程式，回報率為 1.4%，儘管從 30 年的投資時間來比較，它的成功程度比不上買進「強化落後大盤者」。

卡夫亨氏 (Kraft Heinz) (KHC-US)、Celgene (CELG-US) 和應用材料公司 (AMAT-US) 是去年落後大盤最多的個股，平均每支個股在 2018 年跌幅都超過 30%。