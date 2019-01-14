蘋果正式宣布HomePod將於週五在中國地區上市

儘管蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 銷售在中國地區受挫，蘋果正式宣布智慧音箱 HomePod 將於週五 (18 日) 在中國地區上市，提供白色和太空灰兩種配色，售價為 2799 元人民幣。

蘋果公司在一份新聞稿中表示，HomePod 將於週五在中國大陸和香港上市。蘋果公司全球行銷資深副總裁 Phil Schiller 表示，很高興將 HomePod 帶給中國地區的用戶。他說道：「HomePod 是音樂愛好者最完美的無線音箱，提供了無與倫比的高音質音樂聆聽體驗，無論放置在哪裡，並創造了一種通過 Siri 發現與互動音樂的新方式。」

HomePod 主要的賣點在於對音樂的專注並作為音響的角色，HomePod 直接支援蘋果的 Apple Music。而中國當地的音樂串流應用程式，只要有支援 Airplay 功能，如騰訊的 QQ 音樂和在香港受歡迎的 JOOX 也可以連接使用。

蘋果在新聞稿特別針對隱私上提出呼籲，表示「安全和隱私是蘋果硬體、軟體和服務設計的基礎。」

蘋果的智慧音箱逐步在國際市場上擴大，HomePod 目前已經在 9 個國家推出。除了中國之外，HomePod 也在美國、英國、澳洲、加拿大、法國、德國、墨西哥和西班牙地區上市。

值得注意的是，蘋果的競爭者亞馬遜 (AMZN-US) 的智慧音箱 Echo 系列在中國地區尚未正式上市，這讓蘋果有機會在競爭中脫穎而出。不過，在中國當地的智慧音箱市場競爭者不少，有多少中國消費者願意為 HomePod 支付 2799 元人民幣 (414 美元) 還是個未知數。當地的科技巨頭提供了許多更便宜的選擇，例如阿里巴巴 (BABA-US) 的天貓精靈，小米的 Mi AI 和百度 (BIDU-US) 的一系列音箱。

分析師指出，在經濟疲軟的基礎上，相對較高的價格成為 iPhone 在中國銷售低迷的主因，促使蘋果十年來首次降低季度的前景預測，也針對中國銷售通路的 iPhone 價格進行下調。中國消費者對 HomePod 的反應仍有待觀察，中國地區販賣的 HomePod 比美國當地 349 美元的價格高出約 17%。