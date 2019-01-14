盤前財經大事搶先讀2019年1月14日

今日操盤前瞻

法說會：豪展

新股掛牌：十銓

美國 11 月新屋銷售、耐久財訂單

歐元區 11 月工業生產

〈華碩旺年會〉施崇棠：雖經歷低潮 但下半會越來越好

華碩 (2357-TW) 昨 (13) 日在南港展覽館舉行歲末聯歡晚會，董事長施崇棠表示，華碩去年雖經歷一些低潮，但在年初的 CES 展上也有一些積極作為，相信下半年會越來越好；並表示雖然大環境上也有影響，但華碩會從「相對經濟」上來努力，不會放棄華碩的價值。閱讀全文...

〈觀察〉微風南山掀起信義區百貨戰火 百貨聯名卡也打對台

百貨超級戰區－台北信義區戰火再起，「微風南山」於上周 (1/10) 開幕後，不但掀起百貨業的大戰，也讓百貨公司聯名卡優惠大車拚，其中，最值得注意的便是，過去微風百貨都與聯邦銀行合作發聯名卡，這次卻由玉山銀行搶下「玉山台北南山廣場聯名卡」發卡權，直接與聯邦打對台。閱讀全文...

2018 年績效冠軍是低波動 ETF 低波動不等於低收益

根據投信投顧公會資料，2018 年全年 167 檔投資國內的股票型基金及 ETF 中，僅 12 檔為正報酬，其中報酬率前十大僅 3 檔為基金，其餘 7 檔是 ETF，年度冠軍是國泰臺灣低波動 30 ETF(00701-TW) 全年報酬 5.2%，表現相對優異亮眼，顯示低波動不等於低收益。閱讀全文...

鴻海營收逆勢衝高 轉型成效是否顯現仍須觀察這個重點

鴻海 (2317-TW) 去年 12 月營收創下歷史次高，在 iPhone 銷售不振之下，依舊逆勢繳出佳績，是否象徵去蘋果化的轉型成效開始顯現，法人點出，毛利率表現才是觀察重點。閱讀全文...

〈分析〉放心買吧！花旗：股市牛兒還活得好好的！

探知股市買進和棄牌時機向來不容易，但投資者暫時不必擔心這頭熊何時要從冬眠中醒來，因為花旗密切追蹤的一項初期警告系統顯示，這頭股市公牛活得還好好的。閱讀全文...