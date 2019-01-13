信昌化高雄林園廠火警 設備材料初估損失1800萬元

信昌化 (4725-TW) 旗下高雄林園廠於昨 (12) 日晚間因酚丙酮製程發生洩漏，在止漏過程中，疑似電線短路產生火花而引燃火勢。信昌化今 (13) 日表示，此次事件並未造成人員傷亡，設備材料初估損失金額約 1800 萬元，部分損失可申請保險理賠，而有關影響生產所造成的損失仍在估算中，起火原因仍由當地消防單位及鑑識公司調查中。

信昌化旗下高雄林園廠昨日晚間十時，因現場人員發現酚丙酮製程第 4 座異丙苯氧化反應器 (220-DD) 洩漏，而後隔離進料閥，但在止漏過程中，疑似電線短路產生火花而引燃火勢，火勢於今日凌晨 1 時左右撲滅，此次事件並無人員傷亡。

信昌化指出，第 4 座異丙苯氧化反應器 (220-DD) 設備材料的詳細損失仍在估算中，初估損失金額約在新台幣 1800 萭元左右，部份損失可申請保險理賠。另有關影響生產所造成的損失，目前也在估算中。

信昌化表示，第二產線預訂 3 天內投產 5 成產能，至於依法令停工的第一產線，除第 4 座異丙苯氧化反應器 (220-DD) 外，預訂 2 周申請 87% 產能階段性復工，第 4 座異丙苯氧化反應器 (220-DD) 則待整修後申請復工，屆時可達 100% 產能。

關於罰款部分，信昌化表示，目前尚未收到環保局等主管機關罰單，如發生重大罰款將再另行公告。起火原因仍由當地消防單位及鑑識公司調查中，公司針對廠區內的廠房及設備材料皆已投保，待公司內部及專業鑑定機構評估實際損失金額後，將儘速向保險公司申請理賠。