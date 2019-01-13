〈觀察〉微風南山掀起信義區百貨戰火 百貨聯名卡也打對台

百貨超級戰區－台北信義區戰火再起，「微風南山」於本周 (1/10) 開幕後，不但掀起百貨業的大戰，也讓百貨公司聯名卡優惠大車拚，其中，最值得注意的便是，過去微風百貨都與聯邦銀行合作發聯名卡，這次卻由玉山銀行搶下「玉山台北南山廣場聯名卡」發卡權，直接與聯邦打對台。

「微風南山」為微風集團第 10 個據點，更是繼微風松高、微風信義後，在信義區的第 3 家分店，其位於台北 101 大樓對面「南山廣場」，2012 年由南山人壽取得 50 年地上權，總投資金額超過新台幣 450 億元，規劃成地下 2 樓至地上 7 樓，結合精品、流行服飾、雜貨、異國美饌佳餚的購物商場，及 46~48 樓的天際餐廳與酒吧，由微風廣場經營，商場營業面積為 16200 坪，全館約有 200 間專櫃，獨家店櫃就占約 7 成 130 間，微風南山正式加入信義百貨戰局，並將挑戰台北新地標。

在微風南山店正式營業之際，玉山銀行也宣布推出「玉山台北南山廣場聯名卡」，雖然玉山是跟南山簽約，聯名卡也沒有「微風」兩個字，主要是因為受競業條款限制所致，但從微風南山「玉山台北南山廣場聯名卡」優惠來看，就是與「聯邦銀行微風廣場聯名卡」打對台，兩張卡皆享有微風百貨購物、餐飲 9 折；超市 95 折的優惠，消費也可以享有 6 期 0 利率及免費停車 4 小時的優惠。其中，「玉山台北南山廣場聯名卡」還提供南山人壽保費扣繳可享現金回饋 1% 或 12 期分期零利率。

此外，「玉山臺北南山廣場聯名卡」發行 Mastercard 世界卡與鈦金卡兩種等級，結合悠遊卡功能，提供卡友享受搭乘捷運、騎乘 Youbike、便利商店等小額付款的快速與便利。

信義區本來就是百貨業一級戰區，除了近年來積極進駐的微風廣場，新光三越在信義新天地就有 4 家分館包括：A4、A8、A9、A11，幾乎每走 300 公尺就有一家。

新光三越目前分別與新光銀行、台新銀行發行聯名卡，也是直接打對台，整體發卡量逾 145 萬卡，聯名卡友於店內購物可享部分品牌 9~95 折優惠，店內消費刷卡累計滿千元以上加贈 1 小時免費停車，同時，針對國人喜愛赴日旅遊，至日本三越伊勢丹可免費換取 Guest Card，享部分品牌 5% 折扣優惠。