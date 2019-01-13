2018年績效冠軍是低波動ETF 低波動不等於低收益

2018 年，台股在走了 9 個月的多頭行情之後，突迎來 10 月份的大崩跌，結束史上最長萬點行情，進入大震盪，最終全年下跌 8.6%，投資人哀號賺了一年的錢全賠回去。根據投信投顧公會資料，2018 年全年 167 檔投資國內的股票型基金及 ETF 中，僅 12 檔為正報酬，其中報酬率前十大僅 3 檔為基金，其餘 7 檔是 ETF，年度冠軍是國泰臺灣低波動 30 ETF(00701-TW) 全年報酬 5.2%，表現相對優異亮眼，顯示低波動不等於低收益。

報酬率前十大基金及 ETF，除了野村台灣高股息年報酬 4.22%、安聯台灣大壩 3.28%、匯豐成功 1.2% 為基金以外，其餘包括：國泰臺灣低波動 30 ETF 年報酬 5.2%、元大台灣 ETF 傘型之金融基金 (0055-TW)4.55%、富邦台灣金融 ETF(0059-TW) 4.03%、群益臺灣加權單日反向 1 倍 ETF(00686R-TW) 0.91%、國泰臺灣加權指數單日反向 1 倍 ETF(00664R-TW) 0.87%、元大台灣 50 單日反向 1 倍 ETF(00632R-TW) 0.83%、元大台灣高股息 ETF(0056-TW) 0.71% 都是 ETF。

近三年多以來，ETF 投資愈來愈夯，除了投資基金以外，愈來愈多投資人認識 ETF 並開始參與 ETF 的投資，過去民眾可能認為 ETF 是經常出入股市，短線交易的標的，但其實 ETF 也可以做為長期投資工具，如臺灣低波動 ETF 類型，目前在台股掛牌交易的低波動 ETF 有 2 檔，分別為：國泰臺灣低波動 30、元大臺灣高息低波 (00713-TW)。

因為低波動概念股相當於「存股懶人包」，一次將好股票全包在一支 ETF，就能享有抗震且低波動的優點，不論何時進場都是好時點，單筆或定期定額投資都很合適，是投資人在做退休理財、長期存股時，常做的選擇，也是國際股市動盪下最佳長期投資標的。

而國泰臺灣低波動 30 ETF 奪下去年的績效冠軍，證明了低波動不等於低收益，反而因為其追蹤的是台股市場中的低波動股票，這些股票必須是業績優良的類股，才能維持穩健股價。

分析國泰臺灣低波動 30 ETF 成分股中如：中華電、南亞、國泰金、中信金、富邦金、中鋼等，皆是市場上殖利率高且股價穩健的好股票，在市場越震盪時，反而更能夠抗跌，跌幅明顯低於大盤，而市場回升時，則發揮領漲的特色。