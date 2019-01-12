消費者說iPhone不值這麼多 中國零售商全面調降iPhone價格

蘋果最新款 iPhone 在中國正面臨大幅折扣，零售商急於出脫這些幾乎落難的裝置。

這些蘋果智慧型手機雖屬個中極品，在中國的銷售却處處碰壁。專家說這是因為 iPhone 售價太高，且缺少如華為手機般的創新功能。本月稍早，蘋果表示由於在中國市場的銷售意外偏低，公司第一季營收可能低於預期。

中國大型零售商蘇寧易購將 128GB iPhone XR 售價由 6999 元人民幣 (1036 美元) 下調至 5799 人民幣(858 美元)，降幅達 1200 人民幣(178 美元)。

該網站中的第三方零售商售價定的更低，顯示急於脫手。一家零售商的 256GB iPhone XS Max-- 蘋果的最高階裝置 -- 售價為 9699 人民幣 (1436 美元)，大幅低於美國公司正式售價 10999 人民幣 (1628 美元)。

然而，該價格仍高於美國售價。根據蘋果網站，該手機美國售價為 1249 美元。

中國其他零售商亦加入促銷 iPhone 行列。蘋果零售商 Sunion 廣告顯示，128GB 與 256GB iPhone XR 均折價 700 人民幣。電子商務網站拼多多 -- 允許第三方銷售產品 -- 對所有最新款 iPhone，亦提供大幅折扣。

專家與當地消費者說，蘋果在中國的問題肇因於兩大因素：1. 定價錯誤，2. 在想法先進的科技市場，未能提供能夠振奮消費者的功能。現在，競爭者已搶奪了高階智慧型手機領域的市佔率。