華為案再爆新證據 孟晚舟雪上加霜

根據路透社於 1 月 8 日報導指出，中國電信網路設備供應商華為與在伊朗和敘利亞經營的公司關係密切，這份未被曝光的文件內容，將為美國指控孟晚舟案提供新的線索。

在去年 12 月 1 日時，華為首席財務官 (CFO) 孟晚舟因涉嫌欺詐在加拿大被捕。當時美國司法機構指控，孟晚舟違反制裁令透過一家香港公司與伊朗進行交易，而為了掩飾該行為又欺詐了幾家銀行。同時，華為不僅違反規定向伊朗販賣涉及美國的高科技產品，而且與敘利亞也有十分密切的貿易關係。

因此司法機構調查重點在於華為疑似與兩家公司在中東地區的公司有關聯，其中一家公司位在德黑蘭營運的電信設備銷售商 (Skycom Tech)，另外一家則是其母公司，是在模里西斯註冊的控股公司 (Canicula Holdings)。

圖: AFP

孟晚舟則宣稱這兩家公司獨立於華為之外，然而調查卻認為這兩家公司實際是由華為掌控。而根據在伊朗和敘利亞發現的企業檔案，以及其他資料顯示，華為與這兩家公司的關係比之前為人所知的更緊密。

其中，一位華為高階主管似乎被指派為 Skycom 的伊朗業務經理，並且至少有三位中國姓名的人士在華為與 Skycom 在伊朗開設的銀行帳戶有簽名權。

而美國司法機構向加拿大法院提供的檔案內容也顯示，2007 年至 2013 年間 Skycom 的銀行帳戶簽署者是華為集團的工作人員。

此外，一位中東律師表示，華為透過 Canicula 在敘利亞開展業務。而該律師正是華為在敘利亞一家公司的清算人。

路透社報導顯示，近幾年華為在敘利亞的公司表面上已解散，但華為暗中仍一直在敘利亞透過不同公司繼續營運，這其中就包括 Canicula Holdings，該公司直到 2015 年仍在敘利亞設辦公室。

路透社報導指出，華為之前表示其與 Skycom 之間是「一種正常的商業夥伴關係」，此說法恐怕因為最新的事證導致說服力減弱。新事證也可能不利於孟晚舟案後續的發展。