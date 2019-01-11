中國工信部部長釋5G利多 概念股齊慶祝

從中國工信部部長苗圩近期對外界描述的中國 5G 技術發展藍圖內容來看。今年，中國將開始進行 5G 商用推廣，同時部份地區將會發出 5G 臨時執照，並且今年下半年陸續會有如 5G 智慧手機、5G 平板等終端設備推出。

根據 5G 的規劃，其技術將不限於只在人與人之間的通訊層面，反而這部份比重很低，只有占 5G 應用的 20% 左右。絕大部份，80% 做為物與物、物與人之間的橋梁，也就是物聯網的概念。

就拿車聯網來看，將來中國在整個交通網路方面，均會進行數字化、訊息化的改造。如紅綠燈，不會只有發出燈號顏色的功能而已，同時會發出使用 5G 的無線信號。而智慧聯網的汽車，甚至是無人汽車等，均可以透過傳感器接收到此無線信號，建構起一個車、路、人互相聯結的網路體系。

今年中國將部份城市發出 5G 臨時執照，使 5G 系統能夠密集，且大規模的測試，同時加速推動 5G 終端產業前進的時程和網路建設。讓這些真正能夠具備商業使用 5G 的科技化產品等都會陸續投入市場。

除了消費領域的硬體銷售與製造外，軟實力的育成方面，中國也將加速 5G 技術再教育、醫療、養老等各個領域的應用。

圖: 中信證券

此外，根據中國信通院 2018 年公布的「5G 經濟社會影響白皮書」內容來看，從 2020 年 5G 正式商用算起，2030 年 5G 帶動的直接產出和間接產出將分別達到人民幣 6.3 兆元和 10.6 兆元，兩者合計的年複合成長率為 26%。

把兩者分開看，在直接產出方面，產出規模可從 2020 年的人民幣 0.48 兆元，成長至 2030 年的人民幣 6.3 兆元，年複合增長率為 29%；至於間接產出方面，則從人民幣 1.2 兆元成長至人民幣 10.6 兆元，年複合增長率為 24%。

圖: 東方財富網。

受到這個利多消息的刺激，中國 5G 類股在沉寂一段時間後，再度吸引投資人目光，其中，電信運營、通訊產業、車聯網等 5G 相關概念股呈現 2%～5% 的漲幅。