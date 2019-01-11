全球首款5G手機將亮相！三星下月20日大會推Galaxy S10

外電週四 (10 日) 報導，知情人士透露，三星將於 2 月 20 日在舊金山和倫敦舉行第十屆年度大會，預計將推出下一代旗艦手機 Galaxy S10。

Galaxy S10 預計將是第一款支援 5G 無線網絡的智慧手機，另一版本的 Galaxy S10 據稱具有可折疊螢幕。

三星去年 7 月宣布已開發出可折疊螢幕技術，但之後卻被他廠搶先一步推出折疊手機產品。初創公司 Royale 去年 11 月推出 FlexiPai 折疊手機。

本週稍早，三星調降第四季財測，直言智慧手機市場競爭激烈為銷售遜於預期的原因。

外電報導，三星計畫自 3 月起推出 3 種版本的 Galaxy S10，擁有不同尺寸的螢幕，接著春季推出第 4 版支援 5G 連網能力的 Galaxy S10。

根據另一則報導，三星向合作夥伴表示，最快 4 月初可以推出螢幕折疊手機，但具體日期和手機命名還不確定，報導稱，有可能取名內嵌「折疊 (Fold) 一詞」，例如「Galaxy Fold」、「Galaxy F」一類。

事實上，三星已經延後推出折疊手機，原本三星向顧客表示 2018 年預計推出，直至去年 11 月甫展示一款折疊手機的雛型機，該手機展開後為 7.3 吋，更類似一台平板電腦。

據外電報導，三星提前 S10 系列發布日期，是為了搶先華為一步，因華為 2 月底也預計在巴塞隆納一場貿易展上推出螢幕可折疊的智慧手機。

然而，折疊手機市場初步規模較小，根據 Strategy Analytics 預測，此類手機明年在智慧手機總銷售量中的占比僅 1％，到 2023 年也僅 4％。

此回大會上，三星預計也將公布居家虛擬助手 Bixby 首次開放給第三方開發商的計畫。

如同亞馬遜的語音助理 Alexa 一樣，三星的 Bixby 也需要外部語音 app 開發商來創造功能，亦即 Bixby 若是靈魂，就需要第三方開發商為其設計「軀殼」，合併成一個完整的產品，例如可以用來執行串流音樂、下訂披薩、預約計程車等任務。

雖然三星較晚踏入虛擬助理領域，但因為三星電視、手機和家用品每年有龐大的銷售量，Bixby 因此較對手有優勢，三星允諾到 2020 年之前，旗下所有設備都將搭載 Bixby。