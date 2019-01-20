推動安養信託 讓人安心終老

撰文：王儷玲

「老有所終，幼有所長」的傳統觀念，造就過去「養兒防老」的社會價值觀。但是隨著高齡化、少子化的人口趨勢發展，現代人生得少、甚至不生，「老年安養」成為許多國家的當務之急。

面對高齡化浪潮來襲，金管會鼓勵金融機構提供符合高齡者需求的創新金融服務，可結合醫療或安養等服務機構資源，讓台灣的高齡者可以實現在地老化願景。

銀行業推出的「安養信託」就是可以滿足上述目標的好商品。安養信託結合「金融」與「服務」，透過信託制度將財產專款專用，讓高齡者可以在身體健康、意識清楚的情況下，提早規畫晚年財產用途，藉此達到財產保全，並支應自身醫療與長照費用等理財目標。

此外，還可以預防老年意識不清或是失智後財產的安全疑慮，更能免於被詐騙的風險，也可以對家庭財務預先規畫，免除子女不當的財產爭奪問題。

近期 5 大公股銀行都積極推動安養信託，例如華南銀行推出「安養愉生傳承信託」方案，透過建立完整諮詢管道，期望結合老人服務中心、安養照護機構等異業綜合性服務，提高信託商品的附加價值，並服務安養信託客群。

合作金庫則是以 4 大構面建立創新的信託服務，包含租賃權信託、營建資金信託、預收款信託及安養信託，期許運用信託機制提供整合性服務，協助業主建立籌資管道，確保「安養宅」能夠順利完工。

不過我國安養宅並無專營機構，衛生福利部的長照 10 年計畫 2.0 也未納入信託機制。因此，若由銀行或信託業者擔任資金中介機構，透過銀行接洽特定銀髮族客戶擔任投資人，將錢存進信託帳戶，並規畫未來以該資金取得安養宅的入住資格，接著銀行再與建商共同成立安養宅專案，且在完工後交給專業的養老管理機構負責營運，將可為社會創造更大福祉。

安養信託的導入，不僅能為高齡社會注入資金活水，也可以視為一個金融創新方案。目前台灣已有 25 家銀行推出安養信託，根據信託公會統計，截至 2018 年第 3 季，累積的信託資產規模已達 146 億元。

期望未來金融機構能推出更多「創新服務」，特別是台灣應開放長照產業化，鼓勵異業合作，讓銀行可以結合安養宅趨勢，利用信託契約提供更多老年安養服務，完善老年社會的生活所需，才能將台灣建設成一個能讓人「安心終老」的地方。(本文作者為《Smart 智富》月刊專欄作家、國立政治大學副校長暨金融科技研究中心主任、中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長)

來源：《Smart 智富》 245 期

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