馬斯克自爆猛料：新董事長「不可能管住我」 考慮收購通用汽車的工廠

如同好萊塢明星一樣，特斯拉和 SpaceX 的掌門人馬斯克（Elon Musk）似乎很熱衷於在媒體上保持很高的曝光率。

這一次，馬斯克做客知名電視節目 CBS 的 60 分鐘（60 Minutes），曝出了一些有關自己的猛料。

當 CBS 主持人 Lesley Stahl 問到怎麼看待人們把他稱為一個古怪或者反覆無常的人，馬斯克回答說：「我只是做我自己。」

過去幾個月，馬斯克因其發布在擁有 2250 萬粉絲的推特上的觀點和消息而飽受爭議，從特斯拉私有化，到把一名英國潛水員 Vernon Unsworth 稱作一個「pedo（小兒科）」，只因對方批評馬斯克試圖用微型潛艇救援被困洞穴的泰國少年足球隊的計劃；更瘋狂的是，他還在一檔網路直播節目中吸食大麻、當眾吞雲吐霧。

對此，馬斯克在周日晚間播出的 60 分鐘節目上為自己作了辯解：

我的意思是，我當時確實處於極度的精神壓力之下，那是一段特別特別瘋狂的時期。但如果我真的行為古怪、反覆無常，整個體系就完蛋了。

新董事長管住馬斯克？

馬斯克還回應了特斯拉新的董事長 Robyn Denholm 有可能約束自己行為的猜測——簡單地說，馬斯克認為那是不可能的。

他在節目上表示， 指望 Robyn Denholm 看管自己的行為是「不現實的」，因為儘管自己卸任董事長一職，但依然是特斯拉的最大股東（持股比例 20%）：

我只要召集股東投票，然後就可以做任何我想做的事情。

之所以卸任特斯拉董事長，完全是馬斯克自己作死的結果。

今年 8 月 7 日，馬斯克突發奇想地在推特上宣布要私有化特斯拉，孰料卻因此招來狂風大浪——美國證券交易委員會（SEC）指控他涉嫌證券欺詐，認為他在私有化事宜上做了「虛假和誤導性」陳述，傷害了投資者的利益。

經過一倍拉鋸之後，這份特斯拉私有化最終胎死腹中，馬斯克與 SEC 達成和解協議，代價是在 45 天內辭去特斯拉董事長職務，他本人繳納 2000 萬美元罰款，特斯拉公司也要支付 2000 萬美元罰款。

11 月 8 日，Robyn Denholm 走馬上任特斯拉董事會主席，她此前是澳洲電信公司（Telstra）首席財務官和戰略部主管，已擔任特斯拉董事五年之久。馬斯克說，Robyn Denholm 是自己精心挑選出來的。

作為和解協議的一部分，SEC 允許馬斯克在三年後重新有資格擔任特斯拉董事長，但須經股東批准。但馬斯克說，他不會感興趣。「我其實更喜歡沒有任何頭銜。」

推文要預先審核？

在 60 分鐘節目上，馬斯克不但對當時私有化特斯拉的決定毫無愧疚之意，而且表達了對 SEC 並不尊重的態度。

「我想說清楚：我不尊重 SEC。我不尊重他們。」

但馬斯克又說自己會遵照和解協議，因為他尊重美國的司法系統。

當時 SEC 還要求特斯拉在馬斯克發布推文內容之前先進行審核。但馬斯克對 SEC 的這一規定根本不予理睬，說他的推文迄今還沒有受到審查。

馬斯克表示，只有那些發出來會推動特斯拉股價上漲的推文才需要被預先審核。他稱，他用推特來表達自己，「有些人用髮型（表達自己），我用推特。」

馬斯克承認他可能有些衝動，但又強調他真的不想去遵循一些傳統 CEO 的言行舉止模板。

「我猜我們可能會犯一些錯誤。誰知道呢？沒人是完美的。」

收購對手的工廠

特斯拉承諾加速生產 Model 3，這被視為公司償還未來 6 個月到期的 13 億美元債務的關鍵。該公司還履行了在第第三季賺錢的承諾。

馬斯克說，他希望公司繼續盈利。特斯拉將考慮收購競爭對手通用汽車（GM）關閉的任何工廠——關廠並裁員 1.4 萬人是通用汽車重組策略的組成部分。

我們很有可能會有興趣。如果他們要出售或者不再使用一家工廠，那我們會接手。

為了提高產量，特斯拉拿出了應急的招數：在加利福尼亞州弗里蒙特的主要裝配廠旁邊搭建了一個帳篷結構的建築物作為第二條裝配線。就像之前特斯拉的很多決定一樣，這種做法遭到了一些業內人士的嘲笑。

但是，就是這樣一個古怪的行動「在最後時刻將產量大舉提升了 50%，」馬斯克對 60 分鐘主持人表示。

馬斯克說，特斯拉曾面臨一場生存危機，「這關乎生死。按照所有常規標準，那些押注我們會失敗的賭注都是正確的。但是，他們沒有把這種在停車場裡搭建帳篷作為第二條生產裝配線的非傳統狀況考慮在內。」