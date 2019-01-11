英利-KY去年營收成長15% 電池殼體下半年漸發酵 業績有望逐步攀升

汽車零組件廠英利 - KY(2239) 公佈 12 月合併營收為 21.48 億元，年增率 1.03%，累計 2018 年營收 217.44 億元，年增率 15.78%。展望 2019 年，輕量化趨勢及新能源汽車電池殼體下半年逐漸發酵，全年營收有望優於去年。英利指出，中國車市在 2018 下半年因市場景氣影響及民眾消費信心不足下，導致車市發展多年來首次銷量負成長，英利受惠於合資汽車品牌在市場總分額沒有成長的情況積極搶佔市佔率，整體下半年零組件出貨穩定，帶動全年合併營收有 15.78% 的成長。



展望 2019 年，英利認為，儘管市場景氣依舊不明朗，但有信心認為高階汽車品牌在市場仍保有一定成長動能，目前高階車品牌客戶佔英利營收近 50%，加上輕量化產品的優勢以及新能源汽車的電池殼體等項目將會在今年下半年逐漸發酵，對於 2019 年營收的成長仍有信心。