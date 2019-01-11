台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月11日

上市櫃公司 2018 年 12 月營收出爐，由於電子業提前進入淡季，單月表現僅為 3.17 兆元，分別較上月、去年同期下滑 2.6%、1.6%；累計 2018 年全年營收 35.12 兆元，年增 8.2%，續創歷史新高。

大立光昨（10）日公布去年第 4 季稅後純益 64.79 億元，是近五年同期最差，季減 22.6%，每股純益 48.3 元。大立光執行長林恩平坦言，目前能見度只能一個月一個月看，看不了太遠，預估元月與去年 12 月差不多，2 月農曆年工作天數少，下滑幅度會較大。

美國聯準會（Fed）發布去年 12 月會議紀錄顯示，決策官員認為應先謹慎評估全球經濟放緩與市場波動對美國經濟造成的影響，再來決定貨幣政策的調整。市場將此解讀為 Fed 今年上半年都不會升息，受此影響美元指數重摔至近 3 個月低點。

經濟日報

35 兆！上市櫃去年營收創新高

大立光好威 去年每股賺 181.68 元

美中貿易談判 關鍵議題卡關

工商時報

Fed 唱鴿調 美元 3 個月新低

賴內閣總辭 「蘇邁配」成形

去年稅收 2.36 兆 超收 698 億元

聯合報

台積電、鴻海 去年營收雙雙創高

海外資金匯回課稅否? 3 流程認定

Fed 轉鴿派? 數月內可能暫緩升息

蘋果日報

終結美元為王 台幣 2 因素走強

南山員工爆料 年終分期遲給

市場波動 富邦國泰上月合虧 90 億

中國時報

趕不上物價漲幅 實薪倒退 17 年

去年超徵 888 億 營所稅占 3 成

美歐日會談聲明 劍指大陸

自由時報

中資 OTT 侵台 宛如影音版蝦皮

擴大內需 國營事業加入點火

淡季平日國旅 擬推常態補助

