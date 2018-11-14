元山認列結束中國尚朋堂資產減損 前三季每股虧損0.81元

車用電子與家電大廠元山科技 (6275) 公布第三季季報數字，由於今年結束中國尚朋堂品牌事業，累計前三季每股虧損 0.81 元。公司表示，虧損主要原因是來自認列中國尚朋堂無形資產與庫存，若看繼續營業單位損益則為每股獲利 0.91 元。元山科技前三季合併營收 19.31 億元，年增 6.18%，毛利率為 20.50%，較去年下滑 0.96 個百分點，稅後虧損 5394 萬元，每股虧損 0.81 元，相較去年同期每股獲利 1 元呈現轉虧。



元山第三季合併營收為 6.35 億元，季減 8.32%，年增 20.1%，稅後淨利 791 萬元，季減 27%，年下滑 43%，每股盈餘 0.12 元，相較上季及去年同期 0.16 元及 0.24 元下滑。



元山指出，今年結束中國尚朋堂品牌，認列無形資產與庫存等 1 億 1473 萬元，此一部分資產減損為一次性，而且沒有現金支出，公司營運不受影響。



元山今年聚焦發展家電與熱傳事業，在車用風扇訂單暢旺帶動下，營收已經恢復正成長，彌補了尚朋堂結束後的營收缺口。



元山進一步指出，未來營運將呈先蹲後跳，今年佈局多時的中國車用風扇開始出貨放量，加上歐洲訂單穩定成長，公司持續深耕車用市場發展。