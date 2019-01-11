聯發科12月業績走揚 但Q4僅達成財測中低標

拜新款晶片推出效應，手機晶片大廠聯發科 (2454) 去年 12 月營收 213.87 億元，月增 14.56%，累計去年第四季營收也順利達成財測，但展望首季，受到終端市場庫存甚高，加上中美貿易戰導致買氣急凍，聯發科首季營收將持續走滑。聯發科 2018 年 12 月合併營收 213.87 億元，月增 14.56%、年增 14.66%，合計去年第四季營收 608.92 億元、季減 9%，相較去年第四季財測的營收目標值 590～643 億元，僅有中低標水準，而累計去年全年營收 2,380.57 億元，年減 0.07%。



對於聯發科去年獲利表現，受惠於新款晶片推出、12 奈米效應顯現，加上物聯網等市場開拓效益漸有佳績，雖然去年沒有明顯業外處分利益入帳，致使去年整體獲利低於前年，但本業獲利表現穩健。



展望 2019 年，因大環境變數多、終端買氣不振，加上智慧型手機明顯飽和與庫存甚高等不利因素影響，法人圈對聯發科第一季營運表現多採中性偏保守看待。