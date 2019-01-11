中國首購房貸利率出現近2年來首降 一線城市全修正

根據中國金融智慧搜尋平臺－融 360 公佈的數據顯示，2018 年 12 月中國首購房屋貸款平均利率為 5.68%，比 11 月份下滑 0.53%，這是中國首購房貸平均利率 23 個月以來首度出現下降。

圖: 融 360。

依照資料顯示，2018 年 12 月中國共有 17 個城市首購房貸利率均值出現下滑，北上廣深以及多數熱門二線城市首購房貸利率均值均有不同程度下降。而在一個月之前，四個一線城市中只有廣州、深圳首購房貸利率下滑。

圖: 融 360。

而在 12 月份的全國首購房貸利率最低排名中：上海位名列第一、北京第四、廣州第九、深圳第十，其中，北京的排名較 11 月份上升 2 個名位。

至於中古屋方面，其房貸款利率修正比首購的利率來的更早。2018 年 12 月中國中古屋房貸款平均利率為 6.04%，月減 0.33%，連續兩月出現下滑。

目前北上廣深等一線城市的房貸利率，不論是首購還是中古屋，均出現不同程度的下滑。而這四大城市的房市動向對於中國的房市具有指標性意義，因此初步預估中國其它城市也會跟進調整。但整體來看，幅度不會過大，以政府的基調來看，房市仍是以穩定為主。



在中國人行持續向市場釋出資金後，整體銀行流動性已較為充裕，加上新的一年開始，銀行的信貸額度再度展開衝刺，以目前房市調控慢慢放鬆的背景下，房貸門檻也將有所變化。

在調控時期，中國普遍房貸利率普遍上調 10%-15% 之間，隨著房市調控壓力減輕，銀行業也會把上調房貸利率的部分逐步縮減，對於需求方來說實際購屋成本也將降低。

不過目前中國整體銀行業對於房貸利率的看法仍是很謹慎，特別是國營銀行態度都很保守，顯示出中國政府並不希望給民眾對於房市復甦有太多的想像，導致炒房風氣又再盛行。

而且銀行界認為目前中國房貸利率下調並不代表房市調控放鬆，只可以暫時當做是銀行業目前流動性較為寬裕，所採取的因應對策。