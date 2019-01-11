【大慶證券】盤前分析－大立光法說好壞參半 台股震盪整理



◆盤勢分析

美國政府部門停擺進入第 19 天，加上中美貿易蹉商未公佈具體成果，美股四大指數早段均下跌，但受惠 FED 主席釋放延緩升息的帶動，帶動指數由黑翻紅，指數終場全面走揚，費半指數上漲近 1% 並站上季線，其餘指數也有 0.4-0.5% 的漲幅，技術面上維持多方格局，日 KD 依舊黃金交叉，但觀察 KD 指標已來到高檔區，加上指數上升幅度減緩，且國際情勢隱憂仍在，後續仍有壓回修正的可能。

中美貿易談判落幕但未公佈具體協議，加上美國政府關門影響，拖累亞股昨日表現疲弱，台股以 9731 點開出後隨即下跌，維持平盤下震盪走勢，最低達到 9683 點，終場則小跌 17 點、以 9720 點作收，留下長下影線，站穩 9700 點大關，成交量降至 893 億元，呈現量縮壓回修正走勢。就技術面觀察，台股已明顯出現落底翻揚訊號，但上檔季線壓力依然沉重，顯示市場追價意願不高，目前長線趨勢依舊偏空看待，但短線受惠日 KD 與 MACD 指標翻多，加上昨日回檔仍守穩在月線之上，波段行情仍可延續，在季線扣抵值持續壓低下仍有望站回。

權值股昨日漲後休息，台積電在平盤附近震盪，鴻海則小跌 0.9%、大立光也因觀望法說結果而量縮下跌 1.7%，金融、傳產類股的國泰金、富邦金、中信金以及台塑化、台塑、台化等也同步熄火，僅少數具營運利基的個股如瑞儀、義隆電、遠東新等，成為盤面上的亮點。另外，大立光昨日舉辦法說，第四季季報表現雖優於預期但仍呈現虧損，投資人預期未來手機銷售動能岌岌可危，蘋概股買盤觀望，包含可成、鴻準、仁寶等表現均不佳，在市場動能放緩之下，相關概念股操作上仍建議持保守態度。櫃買指數站穩月、季線表現相對大盤強勢，中小型股持續類股輪動，包含光學股的聯一光、先進光，矽晶圓的環球晶、中美晶，汽車的胡連、皇田，生技股的中裕、晟德、訊聯等表現強勁，不過原先強勢的 5G、PCB、散熱等族群近期開始拉回修正，顯示個股行情較短，操作上不宜追高，持續聚焦具有營運展望的利基型 IC、生技、紡織、5G 等族群。

