

◆盤勢分析

1. 美中貿易談判落幕，美國貿易代表署聲明未見會談具體成果，梅西百貨與美國航空財測不利，引發零售股與航空股崩跌，所幸聯準會主席鮑爾言論激勵美股止跌回升，S&P 500 指數連續第 5 個交易日上漲。週四美股上漲，漲幅介於 0.42 至 0.97％，美股四大指數短期反彈。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為月線附近，壓力為季線至 2018 年 12/13 高點 9,871 點。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為半年線附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 80，短線偏多但進入超買區後提防拉回。近期法人著墨較深的個股包括半導體、網通、PCB、散熱、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩月線並站回季線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、車用、自行車。

5.3008 大立光昨（10）日公布去年第 4 季稅後純益 64.79 億元，是近五年同期最差，季減 22.6%，每股純益 48.3 元。大立光執行長表示，目前能見度只能一個月一個月看，看不了太遠，預估元月與去年 12 月差不多，2 月農曆年工作天數少，下滑幅度會較大。智慧手機成長趨緩對大立光業績將是極大挑戰。

6.2330 台積電昨（10）日公布去年合併營收首度突破兆元大關、達 1.03 兆元，創新高，年增 5.5%，符合三度下修營運目標後的預期，也是繼鴻海、廣達、和碩之後，台股第四家達成年營收兆元里程碑的公司。台積電的 7 奈米製程營收比重將是今年營收成長的關鍵。

7.2454 聯發科去年 12 月合併營收為 231.87 億元，月增 14.5％，終結月營收連三個月下滑；第 4 季合併營收為 608.91 億元，季減 9.1％，符合先前在法說中釋出第 4 季業績將季減 4％至 12％的訊息。第 4 季毛利率預計介於 38.5% 加減 1.5 個百分點間。車用 IC 對聯發科毛利率趨勢將有正向的助益。

8.2308 台達電 10 日公布 2018 年 12 月營收，僅月減 4％，達 212.07 億元，寫下同期新高紀錄，累計台達電 2018 年營收達 2,370 億元，年增 6％，連續第六年締造新猷。台達電短期支撐為 5 日線附近。

