金控去年獲利叩關3000億失敗 全年獲利2936億年減1.2% 12月有6家虧錢

2018 年金控獲利全數出爐，國泰、富邦兩大壽險金控獲利衰退、銀行年底增提備抵呆帳影響，15 家金控去年稅後純益合計達 2,936 億元，較前年同期微幅衰退 1.2%，挑戰 3,000 億元目標叩關失敗。其中 12 月單月就有 6 家金控陷入虧損，包含富邦金、國泰金、元大金、台新金、新光金與開發金。

壽險雙雄遇逆風 12 月雙雙陷虧損

其中，富邦金與國泰金受核心子公司壽險虧損拖累，12 月罕見出現單月虧損，富邦金 12 月淨損 50.6 億元，但全年稅後純益仍有 480.4 億元，累計每股稅後純益 (EPS) 4.55 元；國泰金單月淨損也有 41.2 億元，累計全年稅後純益 525.7 億元，合計每股稅後純益 (EPS)4.01 元。

究其原因，兩大金控獲利常勝軍出現單月鉅額虧損，主要是核心子公司壽險拖累所致，由於台美利差持續擴大，墊高壽險避險成本，加上第 4 季資本市場亂流襲擊，股債投資操作難度增加，導致國壽與富邦壽 12 月分別大虧 45.4 億元、55.6 億元，進而拖累母公司金控獲利表現。

銀行金控增提備抵呆帳 台新、元大單月虧損

中信金 12 月稅後純益 0.71 億元，較去年同期大減 92.8%，去年全年稅後純益 360.32 億元，年減 3.2%，每股稅後純益 (EPS)1.85 元。

中信金表示，中信銀 12 月稅後純益 18.36 億元，較去年同期增 38.8%，但子公司台灣人壽 12 月淨損 14.64 億元，較前年同期淨損 0.54 億元擴大，是導致中信金 2018 年獲利較前年衰退 3% 的主因。

銀行金控則因增提備抵呆帳損失，拖累 12 月獲利表現，台新金核心子公司台新銀為因應普天集團的潛在損失約 10 億元，12 月增提備抵呆帳損失金額就多達 12 億元，導致台新銀單月淨損 2.6 億元，金控單月淨損 2.5 億元，金控累計全年稅後純益 129.30 億元，每股稅後純益 (EPS)1.09 元。

元大金單月淨損 3.89 億元，主因是子公司元大銀因合併大眾銀行，遵守國際會計準則第 36 則進行帳列商譽進行減損測試，減減金額 14.37 億元，導致銀行單月淨損 8.32 億元。

元大金 12 月單月淨損 3.89 億元，累計全年稅後純益 186.68 億元，每股稅後純益 (EPS)1.59 元。