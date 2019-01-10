【華冠投顧】權值股休兵，台股量縮震盪整理，等待攻季線!

中美貿易談判落幕，美股連 4 紅，台股在季線面前量縮拉回震盪，指數終場小跌 17 點，9720 作收，成交量 876 億元，價跌量縮格局。

美股連 4 紅，台股遇到季線反壓，權值股休兵不攻，量縮拉回震盪整理，指數小跌守住 9700 點! 我們認為大盤短線整理過後有機會下周挑戰季線反壓，因下週季線會逐日扣低，不過仍為量是問! 權值股中，台積電 (2330) 今日小漲 0.5 元，鴻海 (2317) 跌 0.85%，大立光 (3008) 跌 1.64%；不過台塑四寶很弱，其中台化 (1326)，台塑(1301)，台塑化(6505) 等下跌。盤中二線光學鏡頭廠逆勢走揚，聯一光(3441) 漲停，亞光 (3019) 大漲超過半根停板，今國光 (6209) 漲逾 4%，新鉅科 (3630)、玉晶光(3406)，揚明光(3504) 和佳凌 (4976) 均漲超過 2%，使光學鏡頭族群仍成為今日較整齊攻擊部隊的一群。個股表現方面，矽晶圓大廠環球晶 (6488) 昨日公布 12 月營收創下歷史次高，產能持續滿載，更有大廠洽談 2021 年產能，營運樂觀，股價漲 15 元來到 292 元，向上挑戰季線壓力。

台股面臨季線反壓，量縮整理，操作建議大家弱勢族群以短線因應，強勢族群漲多勿追拉回上車。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估