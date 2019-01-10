〈機構報告〉換機週期拉長 智慧手機銷量反映中國GDP前景

儘管全球智慧型手機市場成長快速，隨著產品逐漸成熟，消費者對於產品差異化的感受也有所降低，消費者在購買新機時開始以自身經濟狀況來評估需求，智慧手機銷量成為評估中國經濟增速的領先指標。

觀察數據與整體市場，2018 下半年智慧手機市場買氣下滑態勢漸趨明顯，韓國手機大廠三星為節省生產成本，在去年關閉了位於深圳的工廠，除了受限於市場漸趨飽和外，亦顯示手機用戶的換機週期拉長，造成手機銷售增速持續放緩。

根據調研機構 IDC 報告顯示，2018 年第 3 季全球智慧手機出貨量為 3.55 億部，季減 6%，連續 4 季度呈下滑態勢，位居全球市場份額首位的三星，出貨量達到 7220 萬部，仍下滑 13.4%。

如上圖表所示，當經濟增長平穩時，換機週期相對穩定，但經濟出現下行壓力時，中低收入人群開始延長換機週期，導致智慧手機銷量增速先行下滑，經過一段時間後在 GDP 增速上體現。其覆蓋廣泛消費能力群體的特性，使其與其他商品市場相比，在經濟增速的評估上更具前瞻性。

在全球智慧型手機銷售速度大幅下滑情況下，手機製造商的注意力開始轉移到 5G、可折疊式等新技術，不斷在技術及外型上求新求變，希望藉此為消費者提供差異化的使用者體驗，創造全新的使用者價值，可望在未來以新技術帶動新一輪的換機週期，同時穩定推動經濟成長。