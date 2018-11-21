智慧手機飽和 全球下一波科技爆點在智能車 10檔外資連買股勁飆

蘋果砍單消息不斷，蘋果股價也跌跌不休，法人指出，「一顆蘋果救台灣」定律已經失效，不只蘋果，韓國三星也坦承智慧手機業務遇到瓶頸，日盛投信總經理陳月姿認為，智慧手機似乎已出現飽和跡象，預期下一波全球的科技爆點將轉向「智能車」。此看法也呼應近期汽車零組件族群股價的亮眼表現，據 cMoney 統計，外資資金近期明顯進駐電動車、車用電子相關個股。

台股前幾年可說是靠蘋概股撐起一片天，法人圈有「一顆蘋果救台灣」之說，但近期此定律大舉失效，鴻海股價從 2017 年 6 月底的高峰期 122.5 元，就進入長線修正期，今年 10 月 17 日見到減資前低價 68.1 元，創下 2011 年 9 月以來 7 年多新低點。股王大立光受非蘋訂單的護持，股價昨天雖然逆揚，但時序拉長，大立光在 8 月初見到 5330 元高點後，一路回檔修正，到 11 月 13 日的 2875 元低點，修正幅度為 46%。

不只這些龍頭蘋概股跌幅沉重，包括玉晶光、穩懋、GIS-KY、康控 - KY、嘉聯益等波段跌幅都已超過 60%。

蘋果概念股面臨轉型陣痛期，投資人到底還可以關注什麼產業？陳月姿表示，1997 年的「Google.com」讓電腦不再只是事務工具、2007 年 iPhone 也讓手機不再只是通話工具，歷經兩個十年的產業革命，如今智慧手機似乎已出現飽和跡象，預期下一波全球的科技爆點將轉向「智能車」身上，而且投資領域不只侷限在傳統汽車，看好智能車有汽車製造商等五大投資藍海。

日盛投信表示，汽車廠商漸漸占據科技大展的展位已是相當大的趨勢了，今 (2018) 年 CES 展，消費電子裝置不再是主角，成了汽車電子展，CES 展嚴然已成為車廠固定會參展的大會。智能車已是未來趨勢，各大車廠、新創公司與科技公司搶食這塊巨大商機，根據 Infoholic Research 估計，2027 年全球自駕車的年度複合成長率將達 39.6%，市場規模可達 1268 億美元。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示，智能車的雖然是以汽車為投資主軸，但投資範圍並不僅侷限在傳統汽車領域，「汽車製造商、汽車電子、網路通訊、原物料及基礎設施」等五大投資領域都可以關注。

馮紹榮指出，自駕、車聯網、電動車等新一代智能車無所不能，隨著先進駕駛輔助系統 (ADAS) 技術不斷演進且日趨成熟，汽車自動化程度得以逐步提升，成為汽車邁向全自動駕駛的重要基石；而車聯網包羅萬象，人、車、網、基建等，皆能與車相連，預估至 2025 年，全球車聯網產值將達 2190 億美元，約 6.7 兆新台幣。

此外，在空汙管制趨嚴的大環境下，電動車逐步受到消費者青睞，Morgan Stanley 預估至 2025 年，全球電動車銷量將達 940 萬輛，年複合成長率高達 33%。由上述可知，汽車產業智能成形，將會是一個打破原有產業、跨領域，且含有巨大價值的長期投資機會。

正因為電動車題材正夯，據 cMoney 統計，外資資金近期明顯進駐電動車、車用電子相關個股，有 10 檔個股包括：康舒、劍麟、宣德、同致、康舒、宏致、和大、車王電、昇銳、德微、宜特都獲外資青睞，股價表現也很搶眼。