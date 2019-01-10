【日盛投顧】守穩月線有機會挑戰季線

◆盤勢分析

1. 週四台股開平低震盪，最高點 9,731 點未收復季線（9,751 點）、半年線（10,280 點）及年線（10,573 點），最低點 9,683 點守穩月線（9,649 點）、5 日線（9,599 點）、10 日線（9,589 點）及 2019 年 01/04 低點 9,319 點，終場指數下跌 17.62 點，跌幅 0.18%，收在 9,720.69 點，成交金額為 874.31 億元，小於 5 日均量（993 億元）但約當於 20 日均量（878 億元）。三大法人合計賣超 1.20 億元：外資賣超 7.45 億元、投信買超 1.98 億元、自營商買超 4.26 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為月線附近，壓力為季線至 2018 年 12/13 高點 9,871 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（74）大於 50，短線偏多。

3. 櫃買指數漲幅 0.28%，收在 125.83 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為半年線附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 80，短線偏多但進入超買區後提防拉回。近期法人著墨較深的個股包括半導體、網通、PCB、散熱、生技等。

4. 台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、車用、自行車等。

矽晶圓、IC 設計、蘋概、網通、設備、光學、風電、原物料相對強勢

1. 半導體：矽晶圓族群業績亮眼，相關個股包括 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3532 台勝科；IC 設計公司各具題材性加上 CES 展加持，可留意 2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、3545 敦泰、8016 矽創、6462 神盾、3227 原相、4947 昂寶 - KY、6411 晶焱、3035 智原、2458 義隆電、6435 大中、3317 尼克森、5299 杰力、3527 聚積、4968 立積、3661 世芯 - KY、3443 創意、5274 信驊等。

2. 蘋概：APPLE 跌深後近期反彈，供應鏈可留意 3008 大立光、2474 可成、4943 康控 - KY、2439 美律等。

3. 網通：5G 及車用長線需求可期，可注意通訊 6285 啟碁、5388 中磊、4906 正文、2332 友訊、3704 合勤控、3491 昇達科、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光、3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

4. 設備：2018 年營收表現不差，6196 帆宣、8064 東捷為週四族群指標。

5. 光學：3630 新鉅科、6209 今國光、3019 亞光、4976 佳凌各擁無人商店、車用、人臉辨識等題材。

6. 風電：綠能仍為重要政策，3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、2013 中鋼構週四吸睛。

7. 原物料：原油跌深後近期反彈，可留意 1312 國喬、1305 華夏、6505 台塑化等。

8.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，5349 先豐切入車用及通訊，2368 金像電拚轉虧為盈，上游 3645 達邁的 PI 切入散熱領域，2383 台光電、6213 聯茂也將受惠 5G 相關應用。

9. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1782 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY 等。

10. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大、8933 愛地雅、8163 達方、6121 新普等可受惠。

11. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。