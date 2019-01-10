台股盤後─美中貿易協商釋偏多訊息 紅包行情續加溫

隨著日股跌逾 1%，亞股今 (10) 日普遍處在狹幅震盪的態勢，台股加權指數雖一度跌破 9700 點關卡，終場收在 9720.69 點，下跌 17.62 點，成交值再次縮至千億元以內僅 874.31 億元，不過，從櫃買指數收漲 0.28% 來看，內資布局紅包行情的意願仍不低。

大力光下午法說，但先行下跌 1.65% 顯示法人對其後市暫不抱持太大期望，不過二線光學鏡頭廠逆勢走揚，聯一光漲停，亞光大漲超過半根停板，今國光漲逾 4%，新鉅科、玉晶光和佳凌均漲超過 2%，使光學鏡頭族群仍成為今日攻勢最強悍的一群。

GPS 相關業者也見到買盤積極進場態勢，長天和環天科漲逾半根停板。

而部分生技股同樣有買盤追捧，泰福 - KY、全宇生技 - KY 漲逾 5%，台耀、和康生、葡萄王和晟德穩在盤上。

從權值股來看漲跌互見，南亞科漲近 2.5% 相對強勢，中租 - KY、日月光投控、上海商銀、華碩、和碩均漲逾 1%，台積電、亞泥、兆豐金、玉山金、統一超、合庫金、台泥、群創、聯電和南亞等均穩在盤上。

不過，台塑四寶中僅南亞穩居盤上，台塑化、台塑跌 2% 上下，統一、鴻海、永豐金、台新金、寶成、光寶科、可成、彰銀、中華電、富邦金、中信金、國泰金和正新均遭壓在盤下，對指數造成壓抑。

投顧指出，本次美中協商有望達成大幅度的商品購買協議和中國對外資進一步的開放，另一方面，自中國降準以來，中國官方降低槓桿收緊、貨幣寬鬆來刺激消費發展的政策基調已建立，有助陸股後市。

而就籌碼面觀察，近來外資期現貨積極布局，顯現多方反攻訊號，隨著籌碼面和技術面轉強且類股題材健康輪動，台股可望延續多方態勢。