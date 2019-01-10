日本央行：全國景氣擴張 有復甦跡象

根據日本央行在 10 日所公佈的 2019 年 1 月份「區域性經濟報告」指出，在日本全國 9 個區域當中，北海道與中國兩個區域的景氣評估，較上次調查 (2018 年 10 月) 向上攀升。

這兩個區域在上次調查時，由於地震和豪雨等自然災害影響，下調了景氣評估。而在其他 7 個區域方面，本次則是維持不變。但由於中美貿易戰的具體影響已經開始出現，日本經濟前景還是不明朗。

日本全部區域在前後兩次報告中的整體景氣判斷比較上，在報告上都是用「擴張」或「復甦」來表現。在北海道與中國地方的整體景氣判斷上使用了代表向上提升的箭頭符號，其餘的 7 個區域則是使用代表持平的箭頭附號來表現。

日本各區域景氣評估比較 (圖：翻攝自日本央行官網)

先前受到地震影響流失大量國內外觀光客的北海道，由於有大量的日本國內觀光客回流，帶動了當地的消費市場復甦。另一方面，因豪雨影響受到嚴重打擊的日本中國地方汽車製造業，也慢慢的回復當中。

而關於中美貿易戰，日本央行表示「由於未來景氣走向還不明朗，和 10 月時相比，慢慢有愈來愈多的人反應在訂單數量上出現減少」。特別是近來對電子業和機械製造業的影響最為顯著。也有部分日本製造商，將負責製造出口到美國的部分中國生產線，轉由日本的生產線來負責。也有部分企業因為未來的景氣還不明朗，先暫停投資新的生產設備。