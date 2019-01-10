武田藥品：進入日企市值前10名

在 8 日時完成愛爾蘭製藥大廠 Shire 併購的武田藥品 (4502-JP)，為這宗日本史上金額最大的併購案所發行的新股 (7 億 7030 萬股)，於 10 日在東京股市進行交易。武田藥品的已發行股票數量成為 2 倍，公司市值約為 6 兆 6000 億日圓，與索尼 (6758-JP)、KDDI(9433-JP) 等日本大型企業在東證 1 部平起平坐進入市值前 10 名。

市場上原先擔心原本 Shire 的股東們會處分手上的股票，對武田藥品的股價造成影響，但目前看來影響層面似乎不大。但是對於未來武田藥品的股價走向，在看法上則出現分歧。

10 日東京股市開盤時，武田藥品的股價較上一個交易日的收盤價上漲 1% 從 4223 日圓開始交易。盤中曾一度跌破上個交易日的收盤價，下半場時則出現盤中高點 4355 日圓。最後以 4200 日圓收盤，維持與昨 (9) 日相同的收盤價。交易量超過 883 億日圓，是本 (10) 日東京股市交易量最大的個股。

今後需要留意的是，原本 Shire 有超過 5 成的股東都是全球性的機構投資人。當中包含許多以買賣歐股與美股為主的基金。為預防這些投資人處分手上的武田藥品股票發生回流現象，武田藥品也選擇美國存託憑證 (ADR) 於 2018 年 12 月 24 日在紐約證券交易所掛牌上市。但是一般認為，回流現象還是多少會發生。

有分析師則認為武田藥品的 PBR(股價淨值比) 只有 1.7 倍，與瑞士羅氏藥廠的 6.4 倍，美國輝瑞藥廠的 3.9 倍相比，明顯低了許多。在全球主要製藥大廠當中，買武田藥品的股票也顯得特別划算。

然而由於這次的併購案，武田藥品的有息負債來到 5 兆 4000 億日圓規模，與 2018 年 3 月底時相比暴增了 8 倍之多。為了改善公司財務體質，考慮處分部分的公司資產，當中包含位於大阪的公司登記處舊總公司大樓 (也是創業之地)。目前武田藥品在東京的辦公室是實質上的營運中心，有人猜測武田藥品未來會將總公司搬到法人稅率較低的愛爾蘭。

武田藥品 總裁暨執行長 Christophe Weber (圖：AFP)

該公司總裁暨執行長 Christophe Weber 曾經表示，「武田藥品會成為一家在財務上擁有強項，且具競爭力的企業」。