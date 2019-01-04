12月日經日本製造業PMI指數52.6 高於前月數值

根據今 (4) 日發表的 2018 年 12 月日經日本製造業 PMI 指數，指數為 52.6。和過去 15 個月來的低點、2018 年 11 月時的 PMI 指數 52.2 相較，終於呈現好轉。這個訊息除了代表日本製造業在營運上有穩健的成長，也反映出生產指數及新訂單指數皆有所進步。

主要的重點：

產量在第 4 季平均呈現出穩健的成長

但是在需求壓力的力道上依舊微弱

對於景氣的看法創 2016 年 11 月以來最保守

這次調查所收集的數據，期間為 2018 年 12 月 5 - 14 日。日本的製造業在 2018 年成績出色，在年底時也以漂亮的表現收場，12 月的產量成長幅度是 2018 年 4 月以來最亮眼的。

新訂單也較 11 月有所成長，然而整體而言，增加幅度較小。而在新的出口訂單方面，則是出現萎縮。在人力的需求上，成長幅度也有所減少。供應商在交期上持續有所延誤，間接也對廠商的出貨日期造成影響。在景氣的信心方面，則是這兩年來最差的；主要與預定在 2019 年 10 月實施的增稅有關 (消費稅由目前的 8% 調漲到 10%)。

新的出口訂單出現萎縮的主因，在於北美、中國、台灣等主要市場的需求量減少，讓連續 2 個月的成長走勢在 12 月時畫下休止符。

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供應商在交期出現延誤的理由，在於訂單無法消化、庫存不足、下游廠商交貨出現延誤、還有在原料取得上的問題等。在產能不足的情況下，交期也一再的向後拖。

人力的需求上，是近 3 個月以來最小的成長幅度。間接也拉低了 PMI 指數。雖然人力市場看好製造業的需求，但是許多面臨屆退的勞工也多少對 PMI 指數造成了影響。

在價格方面，由於通膨的影響，整體上趨於穩定。採購成本出現大幅上揚，但是在漲幅上則是 8 個月以來最小的。相對也壓低了產品價格的調漲幅度。

對於將來的景氣展望，日本的製造業依舊對外展現出成長上的自信。然而在程度上，出現了連續 7 個月的下滑，也是 2016 年 11 月以來最保守的。未來雖有 2020 年東奧這個好題材，但是也有今 (2019) 年 10 月消費稅調漲 (由 8% 調至 10%) 的隱憂在。