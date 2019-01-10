【永誠投顧】關鍵K團隊 盤後分析

◆盤勢分析

加權指數下跌 17.62 點 (-0.18%) 收 9720 點。

櫃買指數上漲 0.35 點 (+0.28%) 收 125.83 點。

1. 今日大盤因進入下降季線反壓區, 成交量 874 億元大於近 5 日均量 992 億元明顯萎縮，雖中美貿易談判緊張情勢有舒緩, 但影響台股權值的半導體與 apple 供應鏈仍受 apple 下修 2019q1 出貨量影響, 加上匯率市場主要觀察的套利 (日圓匯率)，由盤中 108.2 急升到 107.87，今日套利反向平倉壓力較明顯增加。

2. 總體經濟部分: 2018 年 12 月美國非農業就業人數月增 31.2 萬人、創 2 月 (32.4 萬人) 以來最大增額。最新數據意味著美國非農業就業人數創下史上首見連續 99 個月 (註：始於 2010 年 10 月以來) 呈現擴增的紀錄，顯示美國經濟尚屬穩定, 但是亞洲產業供應鏈庫存調整則相對劇烈許多。例如中國經濟 GDP 成長率趨緩至十年以來最低點的影響，中國聲請破產的企業家數，在去年暴增 60% 後，今年還將續增 20%。根據中國最高人民法院的資料，2017 年的破產企業件數已狂增 74% 至 6,257 件，間接造成消費緊縮。

3. 另外從佔中國 GDP 約 6% 的汽車產業來看, 中國全國乘用車市場信息聯席會 (CPCA) 公布 2018 年 12 月廣義乘用車銷量年減 19.0%、廣義乘用車產量年減 18.2%。

4. 今天由於盤勢比較陷入整理, 關鍵 K 團隊花一點時間來細部分析 5G 產業的狀況: 5G 行動通訊主要技術重點在於多頻段與較低的技術延遲。包含 sub-1 GHZ 、1-6GHz; 以及 6 GHz 以上, 除了支援低頻的 IOT 物聯網需求外, 因為頻段增加, 包含濾波器、雙工器、天線與 PA 的用量均較以往增加。加上 5G 需要小型基地台支援在城市內障礙物多的環境運作，因此 5G 產業的供應鏈產值較 4G 明顯成長., 也是台灣供應鏈的機會。

5. 目前在手機端的部分, Qualcomm 第一個 855 平台推出後, 預估 Samsung 配合 Verizon 會在 2019 年推出 5G 手機 / 中國華為也會推出, 但 2019 年手機數量是試水溫, 還是基礎建設要到一定量後, 規格大致底定, 手機用量預估在 2020 年才會出量, 至於 APPLE 5G 手機可能要到 2020 中旬後才會看到初步的版本。2019 年 5G 手機將以三星、華為及 Moto 為主，研判市場總量僅約 500-1000 萬支。因此 5G 供應鏈在 2019 年的投資應該還是在基礎建設與相關零組件為投資重心。2019 年仍為 Pre 5G 市場，Base Station 基礎建設預估自 2019 年 Q2 之後逐步拉昇, 研判 2020-202 年包含 Micro Wave 高頻毫米波基地台、Small Cell 建置，包括射頻、天線及光模塊的高頻材料需求呈現爆發。

強勢次群族:

矽晶圓:

6488 環球晶 + 5.42%、5483 中美晶 + 2.24%。

車用鏡頭:

3441 聯一光 +9.85%、3019 亞光 + 5.77%、6209 今國光 + 4.73%

高速傳輸:

4966 譜瑞 - KY+2.53%、3081 聯亞 + 1.53%、6411 晶焱 + 1.46%。

次產業平均漲幅 2018/1/10

矽晶圓 2.55%

車用鏡頭 2.22%

高速傳輸 1.01%

風電 1.00%

HOMEPAD 0.98%

3D 感測 0.89%

0051 0.74%

SMT 0.72%

手機天線 0.66%

台灣 IPHONE 供應鏈 0.66%

二極體 0.60%

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。