美股連漲固然可喜 但財報季在即考驗來了？

如果美股之前沒有遭到如此重擊，財報季可能不會成為萬眾矚目的焦點。但這也可能是股市受到考驗的時期，因為企業會開始討論貿易、全球成長減緩以及其他影響投資者信心的問題。

因為已有一些備受矚目的公司發布財測預警，如蘋果 (AAPL-US)、Constellation (STZ-US)、FedEx (FDX-US) 和 Lennar (LEN-US)。

分析師預計，大部分壞消息都出現在獲利上，但如果結果和評論比預期差，市場可能很容易重新測試股價低點。另一方面，如果獲利優於預期，反而可以成為一個正面的力量，有助抵禦進一步的下跌。

第 4 季的財報季從下週主要銀行開始，也將成為 2018 年強勁的兩位數獲利成長和 2019 年個位數成長放緩之間的重要過渡期。

預計第 4 季獲利將強勁成長 14.7%，但企業主管討論重點則是在第 1 季，預計獲利成長將大幅放緩。湯森路透 (Thomson Reuters) 數據顯示，第 1 季獲利預計將成長 3.9% 左右。

但分析師表示，雖然 2019 年的預期大幅下降，但股價也同步下降，這可能提供一些喘息空間。

瑞銀首席美國股票策略師 Keith Parker 表示，「市場仍會持續波動，但我認為獲利預期標準和估值設定得遠低在發布第 3 季財報時。」

「第 4 季之後暫時喘一口氣。動量股受到過度懲罰，並且較少出現大升走勢。把這些因素放在一起，在我們看來，它使得大跌的可能性更小。我們認為，本季可能會有更多不同的財報結果和展望，但考慮到現有價位和期望，它確實提升了反彈的可能性。」Keith Parker 說道。

FactSet 數據顯示，第 4 季至少有 72 家標準普爾 500 指數企業發布獲利預警，是發布正向展望的 2 倍。所有 11 個標準普爾產業的個股獲利成長率也被下調。截至 9 月，該季的獲利預計將成長 18% 以上，但這個數字已被下調。

CFRA 首席市場策略師 Sam Stovall 表示，「我認為獲利預期已夠低，以至於人們認為需要將獲利預期降得比第 4 季更低。」「在過去 27 季中，標準普爾 500 指數的獲利均超過預期。因此，隨著標準下調，我認為投資人預計 2018 年第 4 季將是連續第 28 季。我認為投資人不會對那些輕易放過那些未能調降第 4 季獲利預期的企業。」

他表示，在 9 月時預計 2019 年的獲利將成長 10%，但現在預測值已降至 6.5%。

Stovall 表示，「針對相關產業或股票，都已經經歷過修正期或熊市，因此股價不會因為現在調降獲利而受到重創。但如果他們獲利數字比調降後的預期還低，投資人將會拋售這些企業的股票。」

Wilmington Trust 投資長 Tony Roth 表示，財報季的焦點目前正被一些問題所掩蓋，但這可能是正面的，「上揚的可能比下跌多。有一點可以緩解獲利的是聯邦政府如果持續關門的不確定性，以及貿易和關稅前景。我認為不太可能錯失獲利預期，但不太可能再出現過去那種動能和上揚的走勢。企業在提供這種展望預估時會非常謹慎。」

Bespoke 聯合創始人 Paul Hickey 說，正面的企業展望在夏季達到頂峰，現在提供成長展望的企業比調降展望更少。

他表示，股市似乎將重新測試 12 月底的低點，「現在就看情勢如何發展，我們對此相對謹慎。」「我認為在財報季初期，也就是接下來的一周左右，如果企業財報有正面反應，就不會出現期待中的重測低點走勢。」

他說，「但如果數字不佳，股市勢必至少會重測 12 月低點。」