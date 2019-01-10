史上最昂貴的離婚 貝佐斯1370億美元被對分 全球首富地位不保

這可能是史上最昂貴的離婚。擁有資產高達 1370 億美元的全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)，透過推特宣布，他和妻子麥肯齊 (MacKenzie Bezos) 決定結束 25 年的婚姻，如無意外，麥肯齊將可分得貝佐斯一半的財產。

貝佐斯一家居住的華盛頓州是實施「夫妻財產共有」的州，而亞馬遜 (AMZN-US) 是貝佐斯夫婦結婚一年後成立的，根據紐約律師事務所 Rower LLC 的合夥人 Karin Lundell 的說法，如果沒有另外的婚前協議，他們兩人的財富幾乎確定會平分。

彭博億萬富翁指數 (Bloomberg Billionaires Index) 的數據，現年 54 歲的貝索斯身家高達 1370 億美元，目前為全球首富，擁有約 16％的亞馬遜股票，支付離婚費用可能需要出售或質押股票，將會稀釋其對公司控制權。

被問及貝佐斯離婚是否影響公司及投資人權益的問題時，亞馬遜公司以書面回覆，「貝佐斯仍然專注於亞馬遜營運的各項業務」。

全球首富的離婚可能也將讓全球富豪排名洗牌，如果貝佐斯夫婦平均分配財富，48 歲的麥肯齊將分得 690 億美元的財產，使她成為全球最富有的女富豪。

此外，去年 10 月被貝佐斯擠下全球首富寶座的微軟聯合創辦人比爾蓋茨，也將以 925 億美元的身家，再度成為全球首富。

過去在美國為離婚付出高價的賭場大亨 Steve Wynn，2010 年離婚時，付出的離婚代價估計為 10 億美元；石油大亨 Harold Hamm2012 年離婚時，則從自己的 161 億美元財產中支付給前妻 9.748 億美元。