〈機構報告〉IC Insights：中國市場帶動整體專業晶圓代工成長

據《IC Insights》的報告指出，隨著中國地區無廠半導體公司的崛起，該國專業晶圓代工的需求也在增加。在 2017 年，中國專業晶圓代工廠的銷​​售額成長了 30%，達到 76 億美元，是當年整體專業晶圓代工市場成長率 (9%) 的三倍。而在 2018 年，銷售成長率達到了 41%，超越了去年整體專業晶圓代工市場成長率 (5%) 的 8 倍以上。

在去年中國地區專業晶圓代工市場營收成長 41% 後，在全球專業晶圓代工市場的占比也較 2017 年增加了 5 個百分點達到 19%，超過了其餘亞太地區的占比。總體而言，2018 年整體專業晶圓代工市場的成長皆來自中國的貢獻。

全球專業晶圓代工市場成長率 (圖: IC Insights)

所有大型專業晶圓代工廠於 2018 年在中國地區都實現了兩位數的銷售成長，其中最大的成長來台積電 (2330-TW)。繼 2017 年成長 44% 之後，台積電 2018 年在中國地區的銷售額再次飆升 61% 至 60 億美元。台積電去年銷售額的成長主要來自於中國地區的貢獻，該地區的銷售占比從 2016 年的 9% 增加到 2018 年的 18%。

台積電在 2018 年的銷售額成長是受惠於加密貨幣市場中客製化設備的需求增加。雖然台積電在 2018 年第 2 季的加密貨幣相關業務銷售額大幅上升，但 2018 年下半年卻面臨成長放緩，中國地區在 2018 年第 3 季和 4 季的銷售也同樣趨緩。主因在於 2018 年比特幣和其他加密貨幣的價格暴跌，拉低了市場對挖礦 IC 的需求。

隨著中國在專業晶圓代工市場中的占比迅速增加，許多專業晶圓代工廠都計劃在中國建立或擴展 IC 生產。值得注意的是，七大專業晶圓代工廠都計劃要增加中國地區的產量，包括台積電、格芯 (GlobalFoundries)、聯電 (2303-TW)、力晶 (5346-TW) 和高塔半導體 (TSEM-US) 等五家非中國代工廠。