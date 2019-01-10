經濟減速 中國推出小企業減稅與信貸支持方案

中國決策者繼續以零敲碎打的方式來阻止經濟放緩，進一步出台了關於小企業信貸支持和減輕稅負的政策細節。

中國官媒在周三晚間宣布一項針對小微企業的減稅方案，預計未來三年每年可為小微企業減負 2,000 億元人民幣 (290 億美元)。這與彭博早前報導的 2019 年預算赤字目標適度成長的前景相一致，也符合中國人行宣布將於本月啟用的新定向融資工具的意圖。

在中國和美國向達成貿易協議的方向小幅邁進之際，中國最新公佈的數據預示著一季度經濟加速放緩，甚至是居民勒緊褲腰帶的情況下，中國 2018 年汽車銷售在二十多年來首次下滑。與此同時，決策者避免採取全面實施刺激措施，主要原因是擔心債務水平和金融穩定。

麥格理證券駐香港的中國經濟主管胡偉俊在周三晚間一份報告中稱，政府肯定想刺激經濟，但也擔心財政收入增速可能在經濟下行周期放緩，以及人口老齡化情況下的長期財政可持續性。

中國經濟三季度年增率增速為 6.5%，創下全球金融危機爆發後 2009 年以來的最低水平。

央視在中國總理李克強主持召開國務院常務會議後宣布了這項決定，減稅措施涉及所得稅、增值稅及其它公司稅種。而就在該決定宣布前夕，中國人行表示將於本月晚些時候實施首次定向中期借貸便利 (TMLF) 操作。

與此同時，就在信心下降的情況下，銀行還是在一定程度上響應了政府的信貸投放要求，據知情人士透露，多家大型國有銀行已經下調了對小微民企的貸款利率，而且降至幾乎無法覆蓋銀行資金成本和相應違約風險的水平。

目前為止採取的貨幣和財政政策，意味著政府應對經濟放緩的努力沒有以預算井噴為代價。據兩位知情人士稱，12 月底召開的全國財政工作會議指出，中國計畫將 2019 年預算赤字率目標設在 2.8% 左右，高於 2018 年 2.6% 的目標。赤字目標將提交 3 月舉行的全國人大會議審批。最終數字仍可能出現變化。