中國企稅與個稅頻釋出 明年接力不斷

中國政府高層下半年不斷宣告稅務改革，第三季開始陸續推出減稅政策，這波減稅浪潮將持續至明年。

據陸媒中國日報引述中國一位不具名稅務官員稱，中國政府即將推出包括對中小企業和高科技企業的免稅政策。同時，為了提振民間部門，鼓勵民眾消費，個人所得稅減免將是明年中國政府的首要任務。

以中國財政部公佈的數據來看，10 月實施的個稅改革減稅效應在 11 月顯現，11 月份個人所得稅年減 17.3%；此外，中國國內增值稅當月呈現年減 1.2%。細部分析，11 月個人所得稅下跌 17.3%，較 10 月數值下滑 24.3 個百分點，所得稅成長率由正轉負，除了經濟走弱有一定程度影響外，但出現如此大的下滑幅度，個人所得稅新稅率帶來的減稅效果更是功不可沒；配合增值稅成長速度保持在負成長，顯示出中國稅改繼續深化中。目前全球經濟成長轉弱，中國經濟下滑壓力與日俱增，未來降低企業和居民負擔的更大規模減稅政策仍可期待。

中國稅收收入增速與名目 GDP 之比重 圖片來源：海通證券、WIND

而整體執行下來，今年中國政府達到人民幣 1.3 兆元的減稅金額，超過人民幣 1.1 兆元的原訂目標，市場普遍預估到 2019 年，減稅幅度可能高達人民幣 1.5 兆元。

除了積極增加信貸和增加基礎設施支出外，減稅政策是「非常規政策工具」，為了達到平穩經濟發展，中國政府應該更依賴這些政策。中國從今年 10 月實施個人所得稅改革，通過將徵稅門檻從月收入人民幣 3500 元提高到 5000 元，減稅金額總計人民幣 316 億元。

野村證券即預估，2019 年的個人所得稅減免可能使消費增加人民幣 2400 億元，這將帶動 GDP 成長 0.3 個百分點。

在企業部份，今年 5 月 1 日起，就已將製造業，以及交通運輸業、建築業和基礎電信服務的增值稅同步降低 1 個百分點，分別至 10% 和 16%。2019 年中國政府很可能進一步降低增值稅稅率 2 個百分點，而增值稅收入占稅收收入逾三分之一，是第一大收入稅種。若明年再度調降增值稅，將是兩年來第二次，顯現中國政府改革稅制的決心。