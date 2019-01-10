美中談判落幕 美方發布聲明列舉最新會談成果

美國貿易代表署 (USTR) 週三 (9 日) 在一份聲明中詳細列出最新會談具體成果，並表示雙方討論實現兩國貿易關係公平，互惠和平衡的方法。美方代表將向白宮報告，以便獲得進一步指示。

美中代表於北京週一 (7 日) 開始進行為期三天的貿易磋商，週三 (9 日) 會議結束後美方代表發布一份聲明。該聲明指出，兩國會談內容聚焦於中國承諾購買大量美國農業、能源、工業和其他產品及服務。值得關注的是，美方聲明中二度強調中國需要進行「結構性」改革。

美方官員亦在會中轉達美國總統川普致力於解決美中貿易逆差和結構性問題，以改善兩國間的貿易。外媒引述消息人士指出，川普迫切與北京當局達成協議，主因是來自他對金融市場反彈的渴望。

截自目前為止，中國已對美國釋出多項讓步，包括暫時降低美製汽車關稅、恢復採購美國黃豆、承諾擴大開放中國市場，以及草擬防止強制技術轉讓的相關法律。

甚至在談判期間，中國意外新批准進口美國 5 種轉基因作物，此舉被外界解讀為「解決兩國貿易問題的善意姿態，更為未來大量進口美國黃豆鋪路。」

中國於本次談判期間，恢復大量採購美國黃豆。(圖：AFP)

自去年美中貿易戰開打以來，兩國已相互對價值數十億美元的商品徵收關稅。去年 12 月 1 日川習會達成貿易共識，宣布從 12 月 1 日起「休戰」 90 天，並將暫時停止施加新關稅，希望在休戰期間兩國能達成雙邊協議。

此次美中貿易談判是兩國元首於 12 月 1 日會晤以來，雙方團隊首次面對面的談判，這次副部長級談判，美方代表團規格不高，預料將後續高層談判鋪路。該聲明中表示，美方代表將立即向白宮報告，以便獲得進一步指示。

美國貿易代表署 (USTR) 完整聲明如下：