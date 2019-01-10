〈CES大展〉新寵VR已退燒 產業無法逃脫玩家市場

就在幾年前，虛擬現實 (VR) 成為了科技新寵。然而，潮流似乎已退燒，在拉斯維加斯舉行的 CES 2019 年科技展上也未有任何重要的發表。

拉斯維加斯舉行的 CES 2019 科技展上，臉書 Facebook (FB-US) 的 Oculus VR 並沒有舉行任何耀眼的新聞發布會，只是為即將到來的一款 399 美元無線 VR 裝置 Oculus Quest 舉行閉門演示。

其他 VR 公司也同樣較壓抑，HTC 宣布推出 2 款新耳機，其中一款只有粗略的細節，而索尼 (6758-JP) 則是在展覽主廳佈置其 300 美元的 PlayStation VR 套裝。

今年的場景與往年相比相差甚遠，當年三星 (005930-KR)、Oculus、HTC 和索尼的 VR 產品在 CES 上無處不在，且無法阻擋。如今，VR 的主要用途被限制為遊戲和商業培訓的小眾產品，其昂貴、笨重的裝置，加上缺乏有趣的軟體，都有所阻礙了產業發展。

Forrester 分析師 J.P. Gownder 表示，「VR 並沒有逃脫早期接受者及玩家導向的細分市場」。他本人也是早期接受者，他在 2016 年因為 Oculus Rift 的出貨延誤而感到不滿。Gownder 認為現有的 VR 裝置仍然難以使用，而即使是更簡單操作的移動系統，如三星的 Gear VR，也不能提供「一般非玩家參與的明確理由」。

雖然挑戰依然艱鉅，但虛擬現實 VR 的支持者仍然存在。根據數據研究公司 IDC，第 3 季度 VR 頭戴式裝備的出貨量比上一年增長了 8%，達到 190 萬台，這是連續 4 個季度下滑之後的一次上升。IDC 表示，臉書的 Oculus Go 和小米的 Mi VR 在季度裡出貨了近 25 萬台，而兩台 VR 裝置略為相似。

對於一種看起來如此有希望的技術來說，這仍然不是一個巨大的數字。Oculus Rift 推出兩年後便被臉書以 20 億美元收購。儘管臉書、索尼、三星、微軟 (MSFT-US)、和谷歌 (GOOGL-US) 都投入了大量資金，但 VR 在現實世界中並沒有突破。

一些消費者對 VR 的投訴涉及費用、不順暢、故障圖形、以及許多系統仍需連接到遊戲機或 PC。 eMarketer 分析師 Victoria Petrock 說道，「技術仍然是 VR 的問題點」。

但更令人擔憂的是，VR 仍然缺乏熱門的軟體。到目前為止，許多主要的遊戲發行商基本上已經避開該領域，今年 VR 軟體開發的風險投資已經急劇下降。同時，VR 也未有較多的暢銷遊戲。

尼爾森控股公司旗下的數位遊戲和 VR 市場研究公司 SuperData 估計，消費者 VR 軟體投資在 2018 年驚人的下滑了 59%，從前一年的 4.2 億美元降至 1.73 億美元。

IMAX 在 12 月底表示正在關閉其 VR 部門。Jaunt 是一間專注於 VR 電影的創業公司，曾一度得到迪士尼 (DIS-US) 的支持，但今年也進行了重組。而 Jaunt 也轉移新焦點至 VR 的堂兄技術，AR 擴增實境 (augmented reality)，如著名遊戲 Pokemon Go 的應用等。

另外一個問題是，VR 並不太「社交」，Petrock 表示，沒有簡單的方法可以在社交媒體上或在遊戲本身中與他人分享經驗，這使得 VR 體驗不太可能像「Fortnite」(一款遊戲) 那樣得到傳播。「你把裝置綁在臉上，處於虛擬世界，但它是孤獨的」。

Gartner 分析師 Tuong Nguyen 認為 VR 還是有前景，「但任何好東西都需要時間與精力，整個行業確實過分的將它誇大」。

Nguyen 將 HDTV 首次亮相時與現階段 VR 行業進行了比較。人們當時購買了新的高清設備，但內容過少，使消費者感到失望。對於 VR 來說，「內容的廣度和深度目前並非完全存在」。