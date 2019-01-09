為提振美股 川普亟欲達成美中貿易協議

根據《彭博社》報導，白宮消息人士透露，為了提振股市表現，美國總統川普亟欲和中國達成貿易協議。

原定週二結束的美中貿易磋商，延長至週三，川普日前於推特發文，稱談判進展順利；美方代表團成員、農業部次長 Ted McKinney 也對媒體表示，本次談判進展「還不錯」。

美方官員先前透露，本次磋商在採購美國農產品和能源商品，以及擴大中國市場准入方面，似乎有所進展。

不具名消息來源對《彭博社》指出，美中貿易談判延長了 1 天，使川普推文引發的樂觀情緒升溫。

消息來源稱，川普亟欲和北京當局達成協議，主要動機來自他對金融市場反彈的渴望。

就 2018 全年表現來看，美股三大指數，皆創金融危機以來最大跌幅。

投資人樂觀期待美中達成貿易協議，週二美股收高，標普 500 指數創 3 週新高。

昨日道瓊工業指數收漲 256.10 點 (1.09%)，至 23787.45 點；標普 500 指數收漲 24.72 點 (0.97%)，至 2574.41 點；那斯達克指數收漲 73.53 點 (1.08%)，報 6897.00 點。

中國官方媒體《中國日報》社論寫道，貿易戰對美中兩國，都造成了傷害，也使國際貿易秩序及供應鏈受到破壞。

社論指出，若想達成協議，雙方須各退一步，中國不會做出「不合理的讓步」。