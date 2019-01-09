美中縮小意見分歧！川普推文報喜：與中國的談判非常順利！

鉅亨網編譯羅昀玫 2019年1月9號0點32分

《道瓊》週二 (8 日) 報導，儘管中國和美國貿易談判代表尚未準備好達成雙邊協議，但已縮小意見分歧，特別是在購買美國商品服務，以及進一步開放中國市場等議題取得重要進展；此外，雙方預計將在本月晚些時候，在華盛頓舉行內閣級官員談判。

美中代表於北京週一 (7 日) 開始進行為期兩天的貿易磋商，這場副部級的對話意外看到中國副總理劉鶴現身出席，此舉被外界解讀為北京當局迫切地想結束中美貿易戰。同時，美國商務部長週一羅斯在接受外媒訪問時樂觀談到：「我們 (美中雙方) 很可能獲得一個合理的解決方案。」

美國總統川普在第二日 (8 日) 談判結束後，台北時間 9 點多特地推文報喜：「與中國的談判非常順利！」一位了解詳情的中國官員稱：「雙方此次對談具有建設性。」

美國總統川普推文報喜。(圖：川普推特)

能源部負責化石能源的助理副部長溫伯格 (Steven Winberg) 在週二於北京受訪時表示：「過去兩天的討論進展順利，我可以證實明天 (9 日) 談判將會繼續。」

此貿易樂觀消息傳出後，激勵道瓊指數週二 (8 日) 升至當日高點 23864.65，截稿前暫報 23666.26 點。

此貿易樂觀消息傳出後，激勵道瓊指數

去年 12 月 1 日，美國總統川普和中國國家主席習近平於阿根廷 G20 峰會期間會面，雙方達成了貿易共識，決議從 12 月 1 日起「休戰」 90 天，並將暫時停止施加新關稅，希望在休戰期間兩國能達成雙邊協議。

目前為止，中國已對美國釋出多項讓步，包括暫時削減美製汽車的懲罰性關稅、恢復黃豆採購、承諾開放更多外國投資市場，以及草擬防止強制技術轉讓的相關法律。

兩國元首於 12 月 1 日會晤以來，這是中美團隊在 1 月首次面對面的談判，這次副部長的談判，美方代表團規格不高，預料將後續高層談判鋪路。

美方主要成員包括：美國副貿易代表格里什 (Jeffery Gerrish)、USTR 首席農業談判代表杜德 (Gregg Doud)、農業部副部長麥金尼 (Ted McKinney)、商務部副部長卡普蘭 (Gilbert B. Kaplan)、能源部副部長溫伯格 (Steven Winberg) 以及財政部副部長馬爾帕斯 (Davis Malpass)。