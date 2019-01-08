聯準會人事大戰！川普提名的理事決定退出 曾支持升息和嚴監管

川普提名的聯準會理事人選，在面臨川普團隊的眾多質疑後，終於退出了！

美國白宮發言人 Lindsay Walters 當地時間周一宣布，前聯準會經濟學家 Nellie Liang 已經決定不再考慮擔任聯準會理事，白宮應她的要求撤回提名。

Liang 目前為布魯金斯學會高級研究員，她於兩年前從聯準會退休，去年 9 月被美國總統川普提名為聯準會理事候選人，當時聯準會 7 人理事崗位有兩個空缺。但是，緊接着川普提名，銀行業遊說團體以及部分共和黨參議員就提出反對。

對於 Liang 退出的要求，Walters 表示：

我們今天很遺憾的宣布，Nellie Liang 已告知我們，她決定撤回對聯準會理事會提名的考慮。我們此前支持對她的提名，並認為她能夠成為一名好的理事。

（上圖來自 The Intercept）

值得注意的是，Liang 不僅是民主黨人，此前也是提高利率的支持者，同時還是加強監管的支持者。而川普本人則一再抨擊聯準會的升息行為，因而對 Liang 的提名一度讓外界大為不解。

美國媒體 InsideSources 此前曾援引 American Enterprise Institute 分析師 Paul Kupiec 解釋稱，這很可能是一筆「政治交易」。Kupiec 稱：

對於（川普）這位希望放鬆監管的自由市場派人士以及希望限制聯準會權力的人士而言，她肯定不是首選。

在 Liang 獲得提名時，曾擔任過川普競選團隊負責人的 Corey Lewandowski 也大為不滿。去年 10 月 Lewandowski 在 The Hill 撰文稱，聯準會的政策與川普促進經濟增長的政策背道而馳，建議川普取消對 Liang 的提名，以挫傷聯準會的銳氣。

對於 Liang 退出提名的消息，彭博援引知情人士稱，這是出於她自願，並非白宮的意願。