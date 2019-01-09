增提中國普天備抵呆帳 台新金去年12月虧2.52億元

台新金控 (2887-TW) 今 (9) 日公布去 (2018) 年 12 月自結稅後虧損 2.52 億元，較上月減少 14.11 億元，月減 101.5%，主要是增提中國普天集團的備抵呆帳所影響。而累計去年全年稅後純益為 129.3 億元，年減少 1.07%，每股純益 (EPS) 為 1.09 元。

台新銀行去年 12 月稅後虧損 2.56 億元，較前月減少 124.59%，台新金說明，主因是去年 12 月金融市場動盪，致手續費收入及投資收益合計減少約 3 億元；另外增提約 12 億備抵呆帳，其中包括承作對普天集團應收帳款承購業務可能的損失，全數增提備抵。

台新銀行累計去年全年稅後純益為 104.2 億元，年減少 1.47%。去年各項收益皆較 2017 年同期成長，資產品質維持穩健，截至去年底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為 758.58%。

不只台新銀行單月虧損，台新證券單月稅後也虧損 1.19 億元，較前月大減 1587.5%，主要是 12 月大盤指數表現不佳，致證券評價損失提列金額增加，惟經紀市占率仍較前月增加 0.10954%。

台新證券累計去年稅後純益 1.64 億元，年減 49%，主要是 2017 年有合併大眾證券產生的廉價購買利益墊高基期，而去年 2018 年的下半年證券市場日均量與大盤指數皆下滑，兩個因素一來一回影響下，使得台新證券評價損失提列金額增加。