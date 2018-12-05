〈台新金法說會〉自家Richard不怕純網銀競爭 明年景氣不確定高

台新金控 (2887-TW) 今 (5) 日舉辦第三季法人說明會，談到明年展望，總經理林維俊表示，從三大變數來看，明年將是不確定性的一年，而談到純網銀來勢洶洶，他強調，台新銀行與各家純網銀團隊都有洽談，但是未能達成滿意的結果，不過該行擁有目前市佔率最高的數位帳戶 Richart，不怕純網銀加入戰局。

台新金控因辦理戊種特別股現金增資緘默之故，並未舉辦第二季法人說明會，林維俊提及，150 億元戊種特別股現增部位已順利到位，其中 42 億元將用來把丁種特別股通通贖回，剩下 108 億元用於增資子公司，以擴增營運動能，包括銀行、創投、證券都會增資。

談到明年展望，林維俊強調，美中貿易戰後續發展仍是影響全球經濟走勢的關鍵因素，特別是美中雙方都是台灣重要的經貿夥伴，因此，台新金會密切關注事件的演變。

除了貿易戰，QE 縮表牽動資金是否撤出新興市場、以及歐洲市場包括英國脫歐是否成功、義大利新政府預算高於歐盟等三大議題，都有很大的變數，因此研判明年將是不確定的一年。

明年市場可望有兩家純網銀加入金融市場，林維俊表示，台新銀行與目前的三家團隊都有洽談過，只是最後彼此未達成滿意結果，台新銀行在數位金融服務表現不俗，所推的 Richart 數位銀行市佔率超過 6 成，穩居領先地位，不怕純網銀即將加入戰局。

林維俊進一步指出，德國有一家純網銀 N26，成立於 2016 年，至今仍在燒錢。純網銀就算在台灣發展，也要面臨 OVERBANKING(銀行過多) 的競爭、及沒有實體銀行據點問題；但是對 Richart 而言，目前市佔率高，且重點在不斷突破，持續讓服務功能更優化、平台產品更多元化，以維持高度的客戶滿意度，因此對 Richart 迎戰純網銀很有信心。

台新銀行的數位金融發展不只於此，總經理尚瑞強也透露，台新銀行在 2016 年領先同業推出 ATM 無卡提款服務，近期將運用人臉辨識技術，再率先推出 ATM「刷臉提款」服務，且相關技術也會持續、廣泛的應用在其他服務項目，為客戶創造更便捷的使用體驗。

此外，林維俊表示，不只是響應政府加薪政策，台新金從金融海嘯後已經連續十年加薪，今年也確定一定會繼續加薪，只是加薪幅度要看公司整體營運政策、同業狀況等評估後決定，但林維俊強調「別忘了台新金是高薪 100 指數裡的公司。」意指無現金社會上過於低薪問題。