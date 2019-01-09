【華冠投顧】幸運星-上週四週五買好買飽買滿！！本周持續亮麗的噴漲！大家一起開心鑽ING

林幸蓉 分析師

焦點個股：2332 友訊、2492 華新科、2327 國巨、4953 緯軟、3026 禾伸堂

中美貿易談判燈光美氣氛佳，氣氛持續不錯，道瓊持續大漲 256 點，台股多頭趁勝追擊，狂拉大型股及族群極大占權值較重的被動元件，如蘋概 3008 大立光、2474 可成、2308 台達電，面板 3481 群創、2409 友達，被動元件 2327 國巨、2492 華新科，金融 5871 中租 - KY、2881 富邦金，非金電 6505 台塑化等一起狂拉指數，台灣 50 成分股中有 49 檔上漲，收盤指數果然成功的大漲 174 點收復月線，成交量放大至 1,258 億，OTC 連三天上漲，收盤漲 0.61%，成交量放大至 339 億。

跌深的被動元件今天才開始反彈，呈現遍地開花的狀態，如 6173 信昌電、2492 華新科、2327 國巨、2478 大毅、2375 智寶、2456 奇力新、3026 禾伸堂、8163 達方、6127 九豪、6284 佳邦、8043 蜜望實、3090 日電貿、3624 光頡等股盤中都大漲但 13:00 出現殺尾盤的現象…… 到底發生了什麼事？？？（今日《股市幸運星》節目中會分析）。5G 概念股今日大多數都漲多拉回，僅剩 12/27 老師分享的 2332 友訊還繼續漲停。工具機族群 1590 亞德 - KY、2049 上銀今日轉強。其他今天轉強的還有本週一文章有提到的 3004 豐達科、4953 緯軟，昨天強今天續強的 1784 訊聯、3324 雙鴻，以及 2465 麗臺、4968 立積、4915 致伸、3406 玉晶光、2340 光磊、6166 凌華、4739 康普、1312 國喬、2014 中鴻……

留意 PCB 相對大盤弱勢許多，如 3037 欣興（跌停板）、5349 先豐、2368 金像電、8046 南電…… 這些都是位階偏高的個股持續拉回中，請投資人小心操作……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。