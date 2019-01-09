【華冠投顧】多頭奪回完整掌控權 台股即將扶搖直上???

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提過「大盤委賣張數偏大以及摩台期 OI 偏高，一般情況下盤勢需要整理個幾天... 假如美中為期兩天的貿易談判能捎來利多，台股就有機會提早脫離盤局出量推升」。

美國總統川普在臉書表達中美貿易談判樂觀看法，美股持續大漲，捎來的利多帶動亞股全面跟進，台股亦出量推升，終場大盤 + 174 點逼近季線，OTC 指數續漲 + 0.62%。

今日大盤委賣張數再創波段新高，昨天已經偏重的賣壓還沒來得及充分整理消化，又因指數攀高而持續加重。過去遇到賣壓較重的情形，盤勢必須發展為滾量結構才有辦法一路墊高，只要成交量掉到五日均量之下（目前接近千億左右規模），就很容易轉為整理走勢以便沉澱籌碼，因此明日看盤重點就在於成交量規模。

若以今天尾盤期貨表現相對較弱、大盤遭遇季線壓力且威廉指標幾乎觸頂、美股反彈來到頸線... 等情況研判，短線轉作整理的機率較高，不過上週五大盤重挫破底時，昇楷已先強調 "台股內在結構已悄悄轉強"，緊接著週一走出 "破底翻" 型態，今天再度增量站上月線，多頭正式拿回完整掌控權，對於《紅包行情》如期報到的看法一步步印證當中，假使指數短線遇壓拉回，仍是偏多操作並優先佈局轉強股。

＜強弱勢股＞

今天除了權值股跌深強彈外，盤中包括被動元件、工具機、二線光學都見買盤拉抬，《2492 華新科》、《6173 信昌電》、《3026 禾伸堂》、《1590 亞德客 - KY》、《2049 上銀》、《3406 玉晶光》... 等族群指標股都有大漲演出。

近期的多方主流 5G 概念股則有部分出現漲多回檔走勢，為今日弱勢股，如 ABF 基板《3037 欣興》、《8046 南電》；基地台 PCB《5349 先豐》、《2368 金像電》；光通訊模組《4979 華星光》、《3234 光環》... 等。

＜被動元件族群＞

昨日《2492 華新科》公告營收下滑，但法人估計去年可望賺四個股本，今日被動元件族群普遍放量上攻，三巨頭中《2492 華新科》攻上月線、《3026 禾伸堂》攻上季線，不過最弱勢的龍頭《2327 國巨》表現仍然較弱，出量留長上影線且收盤僅站上五日線。

這個族群能否走出較大的行情，觀察的主要指標還是龍頭《2327 國巨》能否轉強，轉強條件可用突破 12/13 大摩調降評等利空當日高點作為標準，若是突破便能形成「破底翻」走勢，屆時整個族群才具備比較有利的操作條件，反之則暫以跌深反彈看待。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。