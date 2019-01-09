橘子去年Q4營收寫1年來單季新低 但全年登百億大關創新高

橘子集團 (6180-TW) 今 (9) 日公告去年 12 月合併營收 7.88 億元，月減 25.37%，由於去年 12 月人氣手遊《天堂Ｍ》甫上線，營收基期較高，使營收年減達 52.69%，也為近 1 年來低點；第 4 季合併營收 27.12 億元，季減 17.17%，年增 0.18%，為近 1 年來單季營收新低；去年全年營收 141.33 億元，年增 66.64%，在《天堂Ｍ》表現亮眼帶動下，營收創新高。

橘子表示，將在 1 月底的台北國際電玩展上，宣傳擁有各種生活解決方案與金流服務的全新「beanfun!」app，並以「beanfun!」為主軸，引領遊戲橘子、樂點 (GASH)、Swapub、橘子支付、酷瞧、有閑等旗下服務全面入駐，以 140 個攤位作為今年最大的展區。

展望今年，橘子表示，將持續採取代理與自製雙軌並進策略，推出精品級 IP 新遊戲，橘子並透露，將於電玩展期間，公布代理曾在台灣紅極一時的大型 MMORPG 遊戲全新手遊版本，也將推出 2 款籌備已久的自製經典 IP 手遊，開放搶先試玩，且為迎接傳統旺季，《天堂 M》與《新楓之谷》可望公布大型改版計畫。

樂點持續深耕數位娛樂產業，今年將站穩步伐完成布局，以泛娛樂創新交易服務為市場定位，預計今年上半年一連推出四大新服務，包含「帳號交易所」、結合區塊鏈技術的「IIO 道具交易所」、連接實體生活娛樂服務的「揪票通 AnyTix」以及「聯合抵扣金」，建構完整的泛娛樂服務。橘子支付近期則與台灣高鐵官方網站購票付款合作，提前搶吸年節交通需求。