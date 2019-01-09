【華冠投顧】權值股回神，台股大漲174點，價量齊揚，挑戰季線!

美股連三漲，帶動台股開高，在大型權值股回神下，指數震盪走高，大漲 174 點，9738 點作收，成交量 1261 億元，價量齊揚格局。

美股因升息趨緩 + 中美貿易談判市場看好，連三紅，站穩月線之上。今日台股受激勵，加權指數震盪走高大漲，也站回月線之上，且價量齊揚，明日有望挑戰季線 9754 點位置。盤面大型權值股回神，台灣 50 成分股幾乎都上漲，電子股漲 1.82%，金融股漲 1.68%，傳產股漲 1.92%，OTC 漲 0.62%，因此，今日可說漲指數，中小型股則還好，其中之前強勢族群 5G 股，今日多檔創新高後壓回翻黑，像統新 (6426)，泰碩(3338)，光環(3234)，上詮(3363)，波若威(3163)，先豐(5349)，中磊(5388)，宇智(6470) 等。反而之前弱勢族群被動元件信昌電 (6173)，華新科(2492)，大毅(2478)，禾伸堂(3026)，國巨(2327) 等還有矽晶圓的台勝科 (3532)，環球晶(6488)) 等反彈上漲!

台股價量齊揚，明日有機會挑戰季線，盤面之前強勢族群漲多創高拉回，弱勢族群跌深反彈，建議大家弱勢族群短線因應，強勢族群漲多勿追拉回上車。

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