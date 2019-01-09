【華冠投顧】盤後分析：台股大漲面臨季線反壓，提防回馬槍

劉彥良 分析師

美中協商進度樂觀，台股大漲 174 點跟進美股站回月線之上，不過季線 9754 點反壓不輕，加上美中協商成果已反映在前，故多頭要慎防利多出盡的回馬槍。

漲價概念股跌深反彈吸引散戶人氣回籠，今天成交量一口氣放大至 1261 億元。量增雖是好事，但一口氣增加太快可不行，代表主力趁台股強彈來到季線附近已開始獲利了結把股票倒給散戶。

年後主流的 5G 概念股今天多檔先盛後衰就是主力獲利下車的證明，像是波若威 (3163)、光環(3234)、智易(3596)、超眾(6230)、泰碩(3338)、前鼎(4903) 和統新 (6426) 都是在盤中創高後拉回，終場留長上影線或黑 K 棒。雖然 5G 產業前景明確，不過投資朋友可以先出一趟，等到量縮回測均線支撐時再重新介入。

至於昨天百花齊放的生技股，昨天提醒過有很多是短線客在亂追價，結果自然是一日行情。但生技股往往是內資偏好布局的作夢族群之一，所以像是節目中點名的細胞療法－訊聯 (1784) 以及營收創高的醫材股－邦特(4107)，偏多看法不變，投資朋友可以持續追蹤。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。